教育部：将赋予科研管理更大自主权

中国教育部表示，官方将赋予科研管理更大自主权，充分释放政策红利，增强科研人员获得感。

据中新社报道，日前，教育部党组印发《关于抓好赋予科研管理更大自主权有关文件贯彻落实工作的通知》（以下简称《通知》），对完善科研管理制度、落实科研管理自主权、优化管理服务、加强诚信建设、改进工作机制、完善监督机制等做出明确规定。

此次《通知》明确科研人员差旅费、会议费、国际合作与交流费、专家咨询费、劳务费等，由高校结合学校实际自主确定开支标准、报销范围，优化审批程序，简化报销手续；用于科研活动的仪器设备、耗材备件以及服务、工程的采购，各高校要根据科研需要，制定具体办法，缩短采购周期，简化采购流程。

同时，《通知》规定，减少科研经费报销各类证明材料，缩减审批环节，简化报销流程，推进网络服务；自由探索类基础研究和实施周期3年以下项目，不作过程检查。

教育部有关负责人表示，在推进放管服改革的过程中，要按中央要求应放尽放，切实减轻科研人员负担，让科研人员把更多的时间精力投入科研创新活动。同时，明确科研经费性质与使用底线要求，明确反对奢侈浪费，引导科研人员更多关注科研本身，营造良好的学风。

赋予科研管理更大的自主权，既要应放尽放，又要有明确的底线要求。因此，《通知》明确要求高校建立完善学术助理和财务助理制度，根据科研需要和科研人员意愿，统筹落实专门经费、专职人员。各高校科研项目中提取的间接费用，要更多用于科研绩效奖励，加大科研人员绩效工资比重。同时，建立检查结果共享机制，最大限度降低对科研活动的干扰。

在广受关注的科研活动接待费方面，《通知》明确，根据高校科研工作实际，横向科研经费中开支少量科研活动接待费。只要委托方或合同中未明确禁止，按照科研活动实际需要，科研人员可以开支少量科研活动接待费。但同时要求学校对科研活动接待费要确定具体管理办法，避免铺张浪费。