特朗普：美国“未准备好”与中国达成贸易协议

据彭博社报道，美国总统特朗普在对日本进行国事访问时表示，美国未准备好与中国达成贸易协议。

“我认为他们现在可能期望着已经达成了试图重谈之前的那份协议”，特朗普周一在东京与日本首相安倍晋三举行的联合新闻发布会上说，“他们想要达成一份协议，我们还没准备好达成协议。”

特朗普表示，美国对中国商品的关税“可以以非常非常大的幅度上调，而且可以非常轻松的做到。”他的此番讲话之前，中美贸易谈判在本月早些时候陷入僵局。自那之后，双方都指责对方，而且特朗普还威胁对更多中国商品加征关税。

特朗普称，企业正在离开中国，转移到那些未被加征关税的国家，包括美国以及日本等亚洲邻国。不过，特朗普还是对中美将最终达成协议表达了乐观看法。

“我认为未来某个时候中国和美国绝对会达成很好的贸易协议，我们期待着这个结果。”特朗普说。“因为我不认为中国能够一直支付高达数千亿美元的关税，我不认为他们会这么做。”

中国周末期间反驳了有关美国关税行动冲击中国经济的看法。

中国银保监会主席郭树清表示，美国固然可以把关税加到极限水平，但是对中国经济影响将“非常有限”；而美国自身将受到几乎相同力度的打击。自中美双边经贸磋商恶化以来，他是迄今就贸易战公开发表评论的最高级别中国金融官员。