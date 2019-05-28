香港第二富豪李兆基宣布退休 李家杰和李家诚接棒恒基地产

香港第二大富豪，恒基地产董事会主席李兆基宣布退休，与其他一些香港富豪一样，其选择将商业帝国交到下一代手中。

据彭博社报道，现年91岁的李兆基在周二恒基地产股东大会召开前宣布了该退休计划。他仍将担任公司执行董事。李兆基的两个儿子李家杰和李家诚将获任为联席主席兼总经理，分别管理恒基在内地和香港的业务。

今年3月李兆基已经表示出因为年事已高有意退休。此前香港的其他一些富豪也都选择将商业帝国交给家族中的年轻一辈。首富李嘉诚去年宣布由长子李泽钜接管家族企业。东亚银行的李国宝上周也正式退任，他担任东亚银行行政总裁整整38年，时间之长在香港主要上市公司中堪称之最。

在退任前的告别采访中，李兆基表示，对香港楼市前景较为乐观。

“市场目前对房屋的需求仍然非常庞大，这主要是由于利率长期偏低，加上华人都喜欢自置居所”，李兆基说。“投资偏向‘砖头’。” 据彭博亿万富豪指数，李兆基的身价预计为250亿美元。

香港住宅价格接近于纪录高位，过去三个月还在一路攀升。在低利率和住宅供应长期紧缺的情况下，去年年底楼市的突然下滑看起来似乎只是房价长期上涨过程中一次短暂的回调。

李兆基表示，香港与内地的紧密联系是另一个利好楼市的因素。瑞银本月早些时候预测，由于大湾区居民的流入，香港房价未来还能再涨十年。

李兆基表示，他对香港经济前景保持信心。

“香港仍然具有良好的营商环境，税制简单而税率有吸引力。法制完善，人才集中，亦能保持国际金融中心的优势”。

“我年轻的时候，经历了战乱和动荡。当时的生活很困难，环境恶劣，我也生存过来，继续发展我的事业。相对来说，香港目前已是天堂，我真的没有什么恐惧和担心。”