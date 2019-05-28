吉林延边朝鲜族自治州人大常委会党组书记、主任赵龙虎被查

据吉林省纪委监委公布：经吉林省委批准，延边朝鲜族自治州人大常委会党组书记、主任赵龙虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
赵龙虎简历
赵龙虎，男，朝鲜族，1960年6月出生，吉林龙井人， 1977年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，在职研究生学历。
2006年11月，任延边朝鲜族自治州财政局局长；2013年5月，任延边朝鲜族自治州副州长；2016年11月，任延边朝鲜族自治州委常委、统战部部长；2017年8月，任延边朝鲜族自治州人大常委会党组书记、主任。
据吉林省纪委监委公布：经吉林省委批准，延边朝鲜族自治州人大常委会党组书记、主任赵龙虎涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
赵龙虎简历
赵龙虎，男，朝鲜族，1960年6月出生，吉林龙井人， 1977年7月参加工作，1985年5月加入中国共产党，在职研究生学历。
2006年11月，任延边朝鲜族自治州财政局局长；2013年5月，任延边朝鲜族自治州副州长；2016年11月，任延边朝鲜族自治州委常委、统战部部长；2017年8月，任延边朝鲜族自治州人大常委会党组书记、主任。
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