人民网评：孙小果背后是谁 不应久问无果

最近“孙某某”等被捕案引起广泛关注，不少媒体先报道“孙某某”就是孙小果，但后来又有消息称不是。央视网昨日还因误报道歉。《人民日报》今天发表了相关评论。

原文如下：

近日，云南昆明市公安局盘龙分局将孙某某等九人恶势力犯罪集团涉嫌诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事一案移送昆明市盘龙区检察院审查逮捕。舆论条件反射式地以为“孙某某”就是此前报道的“孙小果”，有关部门迅即回应，孙某某恶势力犯罪集团案件并非孙小果案，只是同姓而已。那么，为什么舆论会误认为孙某某就是孙小果呢？

显然是因为孙小果案太过怵目惊心，也说明对罪大恶极之人的处理是万众期盼的。此前，中央督导组专门听取了孙小果案件情况汇报，要求云南省委组织精干力量，依法严惩、深挖彻查到位，把孙小果案办成铁案。要办成铁案，一个绕不过去的问题就是：孙小果的父亲是谁？他是不是孙小果逍遥法外的“保护伞”？

涉黑涉恶势力与“保护伞”之间往往存在一种共生关系。大量的案例也告诉我们，扫黑必须除“伞”，只有无“伞”可遮，黑恶势力才能无处可藏。进一步说，如果孙小果的父亲在本案中扮演了某种不光彩的角色，他是谁？他干了什么？官方必须有一个详尽的调查和通报。

从法律上来说，孙小果是法律上完全的刑事责任能力人，他对自己的犯罪行为，应当自行承担刑事责任，和他人无关。但是，孙小果屡屡逃脱法律制裁，和他的父亲究竟有没有关系，必须有一个明确的说法。

无论是当年“我爸是李刚”的李启铭，还是最近挂职副县长的29岁女支行长杨沁，“官二代”在社会转型期都是一个敏感的标签，都会引发无限的想象。20年前，孙小果在昆明当地就有“孙衙内”之称。在这个与高太尉之子高衙内一样的名号下，他是否也是倚仗着父亲的权势来横行霸道、嚣张跋扈，甚至把法律的追惩当成儿戏呢？孙小果在当年的强奸案当中究竟是不是未成年人？在被判刑后果真符合保外就医条件？最早也得2012年8月出狱的孙小果为什么2010年左右就出来？一系列的追问质疑，都是围绕他的生父、生母、继父有没有权力干预展开的。在党纪国法的“红线”前，无论孙小果的父亲职务多高、资历多深、贡献多大，只要在本案中触犯了党纪国法，就要受到严肃追究和严厉惩处。任何人都不要心存侥幸，谁都不能藐视法纪

新闻可以反转，但是舆情不能反复。孙小果案引发的关注，已经产生了广泛的怀疑、不满和不信任，不仅构成了对当地政治生态的极大伤害，也在无形中不断解构党和政府的公信力。回应舆论关切，面向公众释疑解惑的现实需要，当地应在合情合理合法的基础上，坦然面对，坦诚沟通，才是正确的做法。退一步说，如果孙小果的父亲和本案无关，那么，厘清他们的关系，给出一个明确的说法，对于满足人民群众的知情权，进而树立负责任的政府形象，也是大有裨益的。

另一方面，我们也有必要呼吁舆论保持应有的理性。法律面前人人平等，白恩培、秦光荣这两个前任云南省委书记一个已被法办，一个主动投案，试问，云南省内还有什么样的“保护伞”权力能大过这两个人？此前，周永康等人落马早已宣示，法律面前没有不受制约的特权人物。因此，认为官方目前没有更多孙小果案的相关信息必有猫腻的想法，在逻辑上是经不起推敲的。

我们不妨拭目以待。