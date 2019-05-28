解放军直升机秦岭坠毁 六人殉职

中国解放军一架米-17直升机本月13日在陕西汉中秦岭一带坠毁，执行飞行任务的六名军人全部殉职。坠毁直升机属西藏军区陆航旅，日前殉职的六名军人被封为烈士，并获颁发“献身国防金质纪念章”，近日，骨灰被各自运回原籍并举行隆重安葬仪式。

据《明报》报道，西藏军区陆航旅直升机坠毁的消息，本月中旬曾在大陆网络流传，但未获官方证实。从大陆网络流传的一张追悼会图片显示，在坠机事件中殉职军人属于"921721"机组，六名死者的姓名分别是陈怡、房浩、陈燕林、燕鹏、雷军潮、张星星。

齐鲁网报道，5月25日，山东新泰市汶南镇西南辰村现役军人房浩的棺椁安放仪式在新泰烈士陵园举行。房浩出生于1989年7月，2011年9月考入陆军航空兵学院，成为战士学员。2014年6月毕业后，分配到原新疆陆航3旅，成为陆航机务战士。报道显示，房浩生前是解放军某部队航电技师，5月13日执行飞行任务过程中，途经汉中秦岭时牺牲。5月20日，房浩被西藏军区批准成为烈士。

另据陕西网报道，5月26日上午9时许，渭南市大荔县荔北战役烈士陵园隆重举行追悼会，安葬烈士雷军潮。雷亦是在5月13日执行飞行任务途中牺牲。除了房浩，来自甘肃陇南西和县的张星星也是此次坠机事件遇难的6名军人之一。

这六人均被追授"烈士"称号并颁发"献身国防金质纪念章"，骨灰已运回各自原籍，并于近日隆重举行追悼仪式。房浩的骨灰迎接仪式，各界数千人参加；雷军潮的追悼会，亲属和各界代表等300多人参加。

依照解放军的军机编号规则，"921721"机组隶属西藏军区（21）陆航旅（9）。此次坠毁直升机应该是俄制的米-17系列运输直升机。西藏军区在解放军军改后增设陆航旅部队，该部队的人员和装备大多来自陆航部队"老牌劲旅"第77集团军某陆航旅。

依照建制，陆航旅至少有一个直10武装直升机营和一个直19武装直升机营，专用武装直升机数量超过400架。目前，解放军最先进的直-20已装备西藏军区陆航旅，直-20配备国产第四代涡轴发动机，可在高原、山区等各地形环境快速运输投放兵力。