八达岭长城6月起实施网络预约购票 每日限流6.5万人次

自6月1日起，八达岭长城景区开始实施全网络实名制预约售票，并试行单日游客总量控制，每日最大流量为6.5万人次。提前7天预约购票，扫码购票只需1分钟，持身份证入园更快捷。这是记者今天（28日）从八达岭特区办事处获悉的。

据澎湃新闻报道，2018年，八达岭长城接待游客990多万人次，且存在着游客接待量淡季和旺季分布不均衡，假日和平日相差悬殊的情况，尤其是假日期间的单日接待高峰压力过大。这种不均衡的情况不仅给长城文物和游客的安全带来了隐患，而且也使游览者的参观体验和文化享受大打折扣，所以实施全网络实名制预约售票和限制游客流量势在必行。

自6月1日起，景区开始实施全网络实名制预约售票，其中包括旅游机构团队购票和散客购票。计划游览八达岭长城的游客，可以登录八达岭长城官方在线售票系统、八达岭长城景区官网或者关注八达岭长城景区官方微信公众号，均可以提前7天进行网上预约购票。使用微信购票只需1分钟，预约购票成功的游客持身份证直接入园。

同时，根据《景区最大承载量核定导则》，科学核定出景区日最佳承载量为6.5万人次。

景区结合多年服务接待经验，建立了三级预警机制，预警响应按照日最佳承载量的60%（即3.9万人次）、80%（即5.2万人次）、100%（即6.5万人次）划分为三级、二级、一级三个响应级别。当景区日接待量达到3.9万人次时，发布黄色预警；当景区日接待量达5.2万人次时，发布橙色预警；当景区日接待量达到6.5万人次时，发布红色预警。

当游客人数超过预警阀值，将发布预警并启动相应的应急程序。采取分段截流、循环分流、智慧控流三项主要措施，对游客流量进行控制。