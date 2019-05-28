国家网信办：网络视频平台全面推行青少年防沉迷系统

中国国家网信办统筹指导西瓜视频、好看视频、全民小视频、哔哩哔哩、秒拍、波波视频、看了吗、微视、A站、美拍、小影、梨视频、第一视频、微博等14家短视频平台，以及腾讯视频、爱奇艺、优酷、PP视频等4家网络视频平台，在“六一”儿童节到来之前，统一上线“青少年防沉迷系统”。加上此前试点的抖音、快手、火山小视频平台，国内已有21家主要网络视频平台上线了“青少年防沉迷系统”。

据央视网报道，国家网信办在总结前期试点工作经验基础上，扩大了“青少年防沉迷系统”覆盖范围，除了全面覆盖短视频平台，还首次将主要长视频平台纳入防沉迷体系，实行统一标准，进一步提升青少年保护力度。进入青少年模式后，所有网络视频用户使用时段、服务功能、在线时长均受限，只能访问专属内容池。在专属内容池中，长视频平台重点选择弘扬爱国主义、宣扬英雄人物的优秀电影、电视剧；短视频平台侧重为青少年提供课程教学、书法绘画、亲子教育、人文历史、传统文化、手工制作、自然科普等寓教于乐的优质内容。

国家网信办相关负责人介绍，青少年防沉迷试点工作开展2个月以来，约4.6亿短视频用户每日收到青少年模式弹窗提示，5260万人次访问青少年模式引导页。该负责人表示，由于各个平台技术研发能力存在差异，青少年防沉迷系统需要依靠用户自主选择才能发挥作用，在利用大数据分析、人工智能、人脸识别等技术主动发现未成年用户方面存在不足，内容池建设也需要不断优化。

全面推行“青少年防沉迷系统”，得到了各主要视频平台的积极响应和充分配合，各平台将上线防沉迷系统作为履行社会责任的重要机遇和举动，主动加入防沉迷体系。国家网信办将指导组织相关平台加大技术研发力度，不断提高对疑似青少年用户识别的精准度，加强内容建设，生产供给更多青少年喜闻乐见的优质内容。与此同时，国家网信办将继续扩大“青少年防沉迷系统”覆盖范围，把网络直播等行业纳入该系统，汇集社会各方力量，共同为青少年健康成长营造良好的网络空间。