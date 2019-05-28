习近平：携手开创“全球服务、互惠共享”的未来

2019年中国国际服务贸易交易会今天（28日）在北京开幕。中国国家主席习近平在向交易会的致贺信中呼吁携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

据新华社报道，习近平信中提到，中国愿同各国深化服务贸易投资合作，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

习近平也指出，中国致力于促进更高水平对外开放，坚定支持多边贸易体制，将在更广领域扩大外资市场准入，积极打造一流营商环境。

新华社报道全文如下：

2019年中国国际服务贸易交易会5月28日在北京开幕，国家主席习近平向交易会致贺信。

习近平指出，随着经济全球化深入推进，服务贸易日益成为国际贸易的重要组成部分和各国经贸合作的重要领域，为世界经济增长注入了新动能。服务贸易发展前景广阔、潜力巨大，我们应该抓住机遇，携手开创“全球服务、互惠共享”的美好未来。

习近平强调，中国致力于促进更高水平对外开放，坚定支持多边贸易体制，将在更广领域扩大外资市场准入，积极打造一流营商环境。中国愿同各国深化服务贸易投资合作，促进贸易和投资自由化便利化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。本届交易会的主题是“开放、创新、智慧、融合”。希望各位代表和嘉宾深入交流，凝聚共识，加强合作，共同促进全球服务贸易繁荣发展，引领世界经济发展方向，造福各国人民，推动构建人类命运共同体。