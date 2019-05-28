陕西彬县政府违规接待并拖欠850余万 纪委已介入调查

中国陕西省传出一个地方政府被举报“违规接待”，并拖欠850多万元（人民币，下同，169万新元）的“招待费”。陕西省和咸阳市纪委已对此展开调查。

中国澎湃新闻昨天（27日）报道，近期接到河北邢台国资委加盖了公章的举报信。举报信中称，2013年初至2018年2月，现为陕西省彬州市的彬县政府接待办（彬县机关事务管理局）拖欠彬州国际花园酒店850多万元账款，并指使接待办主任李彬，强迫酒店将欠款转移至办事人员张佳、姚园园等个人名下。截至2018年2月27日，酒店存有彬县（彬州市）政府白条200多张。

举报信也提到，这些欠款全部用于大吃大喝、违规接待和超标接待，是时任的县委、县政府严重违背中央八项规定，顶风作案，所积累形成的账款。

据《新京报》报道，彬州市委宣传部副部长史建荣对此说，目前陕西省和咸阳市纪委已经开始调查，随后直接挂断了记者的电话。

《新京报》记者也联系了“举报信”中的涉事部门，即彬州市机关事务服务中心。工作人员说，此事对外统一由宣传部回复。

不过，这名工作人员也透露，接待办主任李彬已经不在机关事务服务中心工作。对于具体何时调离，调至何处，工作人员则以“刚来不久不了解”为由拒绝透露。