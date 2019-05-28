香港新电子护照10天录得2.8万宗申请

香港特别行政区今年5月14日推出提升防伪特征的新一代电子特区护照。香港特区政府入境事务处助理处长陈天赐昨天（27日）受访时表示，新一代电子护照申请流程方便快捷，受到市民欢迎，推出10天合共有2.8万宗申请。

据中新社报道，陈天赐表示，香港第一代电子特区护照自2007年推出，入境处至今签发超过780万本电子护照，2018年签发约70万本；新一代电子特区护照申请推出10日，大约收到2.8万宗申请，当中约8000宗是通过自助式的申请服务站，约5000宗是网上申请和手机应用程序申请，全部加起来占比47%。

若按2018年签发约70万本计算，10天约签发1.9万本。陈天赐说了：“对比旧系统比例是上升了，就是说新推出的功能都好受欢迎。”

新一代电子特区护照开放申请之时，入境处同步更新网上申请功能，并推出新的自助式的申请护照服务站和供申请的手机应用程序。当中，自助式的申请护照服务站集填表、照相和付款功能于一身，申请者可在数分钟内完成所有程序。

据陈天赐介绍，新自助服务站相较旧自助服务站新增照相功能，申请者拍照时有三次机会，可选取自己满意的照片，付款渠道新增八达通，并可供11岁以下儿童使用。使用者的身高限制为1.25米以上。首阶段共有15部服务站投入使用，未来将增加至28部，包括供轮椅人士使用的空间更大的自助服务站。

香港新一代电子特区护照加强了防伪特征，譬如在个人资料页引入了透视窗口，并使用激光技术将缩小版的持证人头像放在透视窗。“这是很高的防伪特征。”陈天赐说，新护照还加入洋紫荆花等新图案，在紫外光照射之下，可见到彩色的青马大桥图案，这些都是新加的防伪、防盗特征。

陈天赐表示，如果市民的旧护照尚未到期可以继续使用，不用因为推出新护照就立刻更换，直至快要届满时再申请即可。