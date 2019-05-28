《美国陷阱》作者：昨天是阿尔斯通、今天是华为、明天会是谁

通过个人经历撰写的《美国陷阱》作者之一、法国知名交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）前高管皮耶鲁齐在谈到中美关系时说，美国对华为采用的策略非常类似于针对阿尔斯通的策略，并称“昨天是阿尔斯通，今天是华为，那么明天又会是谁？”，呼吁欧洲和中国现在是“做出回击的时候”。

皮耶鲁齐在法国巴黎接受新华社专访时说，他在出版《美国陷阱》这本书前犹豫了很久，但现在并不后悔。他说，“我认为我的经历有助于让企业管理者、员工和政治家们清醒地意识到问题的严重性”。新华社昨天（27日）在网站上发布了皮耶鲁齐的专访。

据了解，由皮耶鲁齐和法国记者马修•阿伦（Matthieu Aron）合著的《美国陷阱》今年初在法国出版。该书以皮耶鲁齐的亲身经历揭露美国政府打击美国企业竞争对手的内幕。

皮耶鲁齐2013年在美国机场被美国联邦调查局逮捕，并被起诉入狱。之后，美国司法部指控皮耶鲁齐涉嫌商业贿赂，并对阿尔斯通处以7.72亿美元（10.63亿新元）罚款，阿尔斯通的电力业务最终被行业内的主要竞争对手美国通用电气公司收购。

访问全文如下：

问：你为什么要写《美国陷阱》这本书？

答：我在法国阿尔斯通公司工作了22年，是电力和轨道交通设备领域的全球专家。自2011年以来，我负责管理锅炉部，该部门雇用了4000名员工，实现了14亿欧元的营业额。阿尔斯通的战略是将该部门与中国上海电气集团的锅炉业务部门合并为合资企业，从而成为该领域的全球领导企业。我被任命为该合资企业的首席执行官，并于2012年8月与家人一起搬到新加坡，创建总部并完成两个公司之间的谈判。

在定居新加坡八个月后，我飞往美国出差，在纽约肯尼迪机场下飞机时被美国联邦调查局逮捕。美国司法部在没有通知我本人的前提下，于2012年11月起诉我违反美国《反海外腐败法》，并指控我参与了2003年4月在印度尼西亚的一起与阿尔斯通有关的腐败案件。这本书描述了我如何入狱、美国司法部如何利用指控我向阿尔斯通收取巨额罚款，并导致阿尔斯通的电力业务被最大竞争对手美国通用电气公司收购。

问：你认为“美国陷阱”的本质是什么？

答：我在书中依据事实和法律进行了详细分析，“美国陷阱”就是美国利用其法律作为经济战的武器，削弱其竞争对手，有时是为了低价收购竞争对手。

问：书中讲述美国利用国内法打压阿尔斯通，美国以何种手段达到这一目的？

答：2013年，阿尔斯通已被美国司法部调查三年多，但当时阿尔斯通首席执行官柏珂龙决定不与美国当局合作。美国人失去了耐心，决定逮捕我，以此向阿尔斯通首席执行官传递一个明确信号：如果你继续不配合，你将是下一个进监狱的人。

恰恰在我被捕后，阿尔斯通开始与美国司法部全面合作。为了自保，首席执行官背着法国政府及阿尔斯通管理层的大部分人，通过秘密协商，将包括电力在内的公司四分之三业务卖给美国通用电气公司。

问：你为何在书中说，你的经历反映了美国把“法律”和“道德”作为经济战武器发起打击法国和欧洲的秘密战争？

答：美国希望控制整个世界的贸易。为此，冷战结束后，它重新定位了自己的情报机构，侧重于收集经济情报和秘密监视竞争对手，就像斯诺登所揭发的那样。它还打着道德幌子，针对它的国外竞争对手设立域外法，比如《反海外腐败法》。这部法律1977年出台，但此后20多年没有被用过。1998年，美国决定把它变成域外法。比如，只要外国公司用美元交易或者公司使用了服务器在美国的邮件系统，美国就认为他们对这个公司及员工所做的一切有了司法管辖权。美国还向经济合作与发展组织施压，让其所有成员从1998年开始要求出口企业遵守《反海外腐败法》。

随后，美国2001年颁布《爱国者法案》。该法案经2005年修订后，允许美国情报机构在工业领域开展经济间谍活动，从此《反海外腐败法》得以应用，美国司法部主要针对欧洲公司展开行动。迄今为止，已根据此法缴纳罚款超过1亿美元的29家企业中，15家是欧洲企业，而美国企业只有六家！自2010年以来，仅法国公司因违反美国域外法就给美国国库支付了近140亿美元罚款。

问：美国的迫害给你的家庭和个人带来什么影响？

答：我在美国的监禁期超过25个月，其中包括14个月被关在高度警戒的监狱。这期间，我只隔着玻璃见过我妻子两次，我见不到我的4个孩子。我被监禁期间，阿尔斯通在美国司法部要求下以“放弃职位”为由将我解雇。我的职业生涯被毁了。

问：美国打压中国企业华为，对其实施“科技禁运”。你怎么看美国政府频频在国际事务中实施单边制裁和“长臂管辖”？

答：通过收购阿尔斯通，美国已获得维护所有法国核电站的权力，这些核电站提供法国75%的电力。由于没有一手资料，我无法评论华为事件的实质。但我们可以看到，美国当局对华为采用的策略非常类似于针对阿尔斯通的策略。从背景看，当然还有美国对中国发起的贸易战，特别是5G技术，众所周知，华为已领先竞争对手。美国总统特朗普对此毫不隐瞒。真相路人皆知，任何人都无法忽视美国将法律作为经济战争武器的事实。所有国家都应团结起来，抵制美国的单边主义。昨天是阿尔斯通，今天是华为，那么明天又会是谁？现在是欧洲和中国做出回击的时候了。