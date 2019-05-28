官方通报孙小果案 生父身份公开

据云南网报道，近期中国云南省查处的孙小果案件，引发了社会公众和媒体广泛关注，云南省扫黑除恶专项斗争领导小组办公室今天将相关情况通报如下：

第一，案件来源和办理进展。2019年3月中旬，昆明市政法机关在办理一起故意伤害案中，发现犯罪嫌疑人孙小果系1998年一审被判处死刑的罪犯，昆明市委遂及时向云南省委报告。省委高度重视，要求对该案深挖彻查，依法办理。省、市有关部门及时成立专案工作领导小组，对孙小果前科犯罪、刑罚执行以及其他违法犯罪全面开展调查和审查。中央扫黑除恶第20督导组进驻云南后，将该案作为重点案件督办。

目前，案件办理取得了阶段性进展，相关部门已对省监狱管理局原副巡视员刘思源、省监狱管理局原副局长朱旭、省高级人民法院审判委员会原专职委员梁子安、昆明市中级人民法院审判监督庭原副庭长陈超以及孙小果重要关系人等11人采取了留置措施，对孙小果出狱以后所涉系列刑事犯罪案件中的9名犯罪嫌疑人执行逮捕，23名犯罪嫌疑人予以刑事拘留。

第二，孙小果的主要家庭成员情况。孙小果母亲孙鹤予，曾用名孙学梅，昆明市公安局官渡分局原民警，因包庇孙小果1994年强奸犯罪被开除公职，于1998年被昆明市官渡区人民法院判处有期徒刑五年；继父李桥忠，1992年与孙鹤予结婚，1996年从部队转业到昆明市公安局五华分局任副局长，1998年因在孙小果1994年强奸案中帮助孙小果办理取保候审受到留党察看两年、撤职处分，2004年任五华区城管局局长，2018年10月退休；生父陈某，昆明市某单位职工，1982年与孙鹤予离婚，1996年因脑溢血中风瘫痪后病退，2016年8月20日去世；爷爷陈某清、奶奶陈某芬，分别系某中学原职工，已去世；外公孙某翔、外婆吴某兰，分别系某铁路局、某针织厂原职工，已去世。

目前，孙鹤予、李桥忠因涉嫌严重违纪违法已于2019年4月3日被采取留置措施，接受调查。未发现孙小果生父陈某涉及孙小果案。

第三，孙小果在监狱服刑期间因实用新型专利被认定为重大立功获取减刑情况。经查，孙小果在服刑期间，孙鹤予、李桥忠与监狱、法院相关人员共谋，利用并非其发明的“联动锁紧式防盗窨井盖”申请实用新型专利，达到认定重大立功帮助其减刑的目的。目前，已对涉嫌徇私舞弊减刑的省监狱管理局1名干警、省一监1名干警、省二监2名干警采取了逮捕措施，其他涉案人员正在调查中。

第四，孙小果1994年犯强奸罪未被收监执行情况。1994年10月28日，孙小果因强奸案被捕后，孙鹤予、李桥忠四处活动，孙鹤予向办案部门提供了孙小果患病虚假证明，昆明市公安局盘龙分局部分领导及干警徇私枉法为孙小果办理了取保候审，并在昆明市中级人民法院判处其三年有期徒刑后，办理了保外就医手续，导致孙小果未被收监执行。1998年，经昆明市有关部门调查并问责，分别对盘龙公安分局预审科原科长李万鸿、民警方永昌以徇私枉法罪判处有期徒刑三年和四年，对盘龙公安分局其他4名民警分别给予党纪、政纪处分。

目前，由于该案时间跨度长、案情重大复杂，省市有关办案部门正在按照中央督导组和省委的要求，对孙小果1997年犯强奸罪一审被判处死刑后，二审、再审改判以及刑罚执行和其他违法犯罪加紧开展调查工作，依法全面深入彻查该案，对在案件中为孙小果提供保护的国家公职人员、关系网和“保护伞”，坚决一查到底，依纪依规依法严肃处理，绝不姑息。相关工作进展情况将适时向社会公布。