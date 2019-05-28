亚股受中国股市涨势及汽车业并购消息提振 但上升有限

亚洲股市周二小幅上涨，得益于中国股市涨势，汽车类股也因并购消息而攀升，不过围绕贸易和经济成长的整体不确定性令涨势受限。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数涨0.31%，美股E-迷你标普500指数期货涨0.19%报2,837.25。中国沪深300指数上涨1.02%，前一天公布的数据显示，中国4月工业企业利润下降，预计将促使政府采取更多刺激措施来支持放缓的经济。

周二收盘后，中国A股在MSCI明晟指数的权重将按计划提高，也提振了股市。

韩国综合股价指数涨0.13%，澳股S&P/ASX 200指数涨0.45%，日经指数涨0.39%。

尽管日内上涨，但星展银行驻新加坡的亚洲股票策略师Joanne Goh称，在下个月20国集团峰会期间中美两国领导人可能的会晤之前，整体市场人气仍不确定。“所有不同的资产类别都缺少方向指引。”

她还说：“确实看到中国债券收益率在小幅上升，但这种情况应不会持续，因为我们预计会出台刺激举措，债券收益率应开始回落...现在市场有许多不确定性。”

十年期中国9月公债期货周二跳涨0.26%，上日一度跌0.71%。之前中国接管包商银行后，激发对广泛金融风险的担忧。

“经济指标喜忧参半，贸易战风险挥之不去，当局仍倾向于放宽货币政策以支持经济增长。我们认为较长期(中国)公债...收益率上涨可能没有依据，”星展银行分析师在一份报告中称。

亚洲股市上涨，周一因美国和英国金融市场休市，欧洲盘因而相对清淡。

欧洲汽车股上涨，此前菲亚特克莱斯勒汽车周一提出了一项与雷诺汽车(Renault)进行对等合并的计划，以因应深远的技术和监管变革成本。双方若合并成功，将成为全球第三大汽车生产商。

汽车类股的涨势还扩及到亚洲市场，日本三菱汽车大涨4.31%，日产汽车涨2.51%。此外，吉利汽车则跳涨6.11%。

周日公布的欧洲议会选举官方初步结果显示，承诺强化欧盟的政党获得欧洲议会三分之二的席位，尽管极右翼和民族主义政党的席位大幅增加。

该结果亦激励市场。泛欧STOXX 600指数上涨0.22%。

“尽管疑欧派和反建制政党取得的席次不像预期的多，但他们的影响力大大增加。这可能影响到欧盟重要立场的政治色彩，”澳洲国民银行(NAB)资深外汇策略师Rodrigo Catril表示。

“议会的结构也可能对未来欧盟改革政策议题的先后顺序造成影响，尤其在移民、财政支出与财政联盟等方面，”他表示，并称公债收益率下跌意味着避险情绪在延续。

10年期德国公债收益率周一跌至负0.147%，为2016年9月来最低。

周二美债收益率同样下跌，10年期美债收益率报2.3061%，两年期美债收益率触及2.1661%。

贸易疑虑仍是投资者最担忧的问题之一。美国总统特朗普周一表示，华盛顿尚未准备与中国达成协议，但他预期未来将能达成；同时，他也向日本首相安倍晋三施压，希望解决美日贸易失衡问题。

