北大学子弑母案：嫌犯被批捕

中国福州市晋安区人民检察院昨天（27日）以涉嫌故意杀人罪等罪名，对北大学子弑母案嫌犯吴谢宇作出批准逮捕决定。

据中国《北京青年报》报道，这项消息今天在中国人民检察院案件信息公开网上公布。

嫌犯的母亲谢天琴2016年2月被发现在福州市遇害。经警方侦查，其儿子吴谢宇有重大罪案嫌疑，但作案后畏罪潜逃。

当年3月3日，福州晋安警方对此发布悬赏通告，让这起弑母案进入公众视野。据了解，弑母悲剧其实早在2015年7月就发生。嫌犯在作案前通过网络购买了刀具、防水布、塑料布、隔离服、医生护士服等，其中刀具包含菜刀、手术刀、雕刻刀及锯条多种。

嫌犯作案后封死了案发宿舍，将其母亲的尸体用塑料布层层包裹，并在缝隙中放入活性炭吸臭。

随后，吴谢宇以母亲的名义贷款，以出国留学的名义向亲友借钱，带着144万元（人民币，下同，28.7万新元）潜逃，还以母亲已跟随自己出国陪读为由，从其母亲的日记本上剪下字复印辞职信，帮母亲向其就职学习辞职。谢天琴的同事尽管对于复印的辞职信感到奇怪，一想到她已经出国陪读便没多想。

谢天琴的宿舍装有监控设备，并连接了电脑，有人在另一端观察着案发房间里发生的一切。直至2016年2月14日案发，谢天琴的家属带着警方进门后，切断了监控设备的电源。而那次案发，也是源于吴谢宇的一条短信。2016年2月初，谢天琴的弟弟接到吴谢宇发来的短信，提及他与母亲将从美国回来过春节，希望舅舅到莆田高铁站接他们回家过年。没有接到谢天琴母子后，谢家人发觉不对劲，向警方报案。

在福州警方的悬赏通报中，吴谢宇的最新照片是其2016年2月4日在河南一ATM机取款时被监控拍下的身影。2016年5月19日，河南商丘警方曾协助发布悬赏通告称，吴谢宇可能潜逃至河南，悬赏5万征集线索。但此后近三年，此案仍没有进展，直至4月21日晚，吴谢宇在重庆江北国际机场送机时，被监控设备抓拍4次，每次与通缉令上的照片相似度比对都不低于98%，随后被机场公安民警抓获。目前，案件移交至福州市公安局晋安分局。

对于吴谢宇的逃亡生活，有媒体报道称，吴谢宇弑母后至少曾在福州、河南、上海、重庆停留，并最终在重庆工作、生活，直到4月21日落网。