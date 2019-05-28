“全家腐”女红通莫佩芬回国投案 其夫敛财千万已获刑

“百名红通人员”莫佩芬今天（28日）回国投案，结束了近6年的外逃生涯。有中国媒体注意到，她的丈夫是杭州市政府原副秘书长王光荣，因与妻女、情妇敛财上千万（人民币，下同），其已获刑12年。

据微信公号“长安街知事”报道，莫佩芬，女，1953年12月出生，杭州西溪阳光实业有限公司原项目负责人，涉嫌职务侵占罪，2013年8月外逃。

她逃往国外后，丈夫王光荣即将被查的消息不绝于耳。最终，9个月后，即2014年5月，杭州市纪委宣布对其立案调查。

2014年11月，杭州市人民检察院以涉嫌职务侵占罪对莫佩芬批准逮捕。同年12月，国际刑警组织对其发布红色通缉令。

公开资料显示，王光荣曾任杭州市政府副秘书长，钱江新城建设指挥部党委书记、副总指挥，市政府办公厅巡视员，2012年就已经退休。

2015年4月，王光荣被开除党籍、取消退休待遇。通报称，其非法收受请托人巨额财物，并违反社会主义道德，与他人通奸。

在诸多报道中，王光荣被视为“全家腐”以及违规兼职取酬的典型。具体来说，他退休后次月就进入某房地产集团任职，领取高额年薪，并以咨询费名义收受20万元。

王光荣在城建工作岗位上工作20多年，结交的开发商逢年过节礼品不断，女儿出国、结婚更是礼金重重。有送礼者说，去他家发现其妻莫佩芬在家里地位高，就马上改走“夫人路线”。

此外，不但莫佩芬、女儿及女婿先后在多家房地产公司工作，莫佩芬还有多名家族成员涉足房地产领域、金融领域。他们有的在企业任职领酬，有的从事地产项目开发，有的在公司占有股份获利，有的则收取高额费用为有关公司办理项目前期工作。

检方指控，2001年至2014年，王光荣利用职务上的便利，单独或者伙同其妻女及情妇，先后收受13805240.5元，并在退休后收受20万元。

2016年11月，杭州中院一审公开宣判，认定王光荣受贿1168万余元、非国家工作人员受贿20万，判处其有期徒刑十二年，并处罚金1000万元。

落马后，王光荣在看守所里曾经忏悔：有些东西（情节）是偶然的，有些是必然的，像收受礼金礼卡，（误认为）大家都在收，好像不足为奇。有些时候也没有引起警觉。

王光荣一审获刑近3年后，其妻莫佩芬也选择回国投案并积极退赃，成为中共十九大以来第9名，也是天网行动”以来第57名归案的“百名红通人员”。