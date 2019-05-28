河北书记：雄安新区由顶层设计转入实质性建设阶段

中共河北省委书记、河北省人大常委会主任王东峰今天（28日）表示，雄安新区的规划建设有力有序有效推进，现在已由顶层设计转入实质性建设阶段。

据国新网消息，中国国务院新闻办公室今天举行省（区、市）系列新闻发布会。王东峰在回答记者提问时介绍，雄安新区在实施建设过程中，除了建设一个现代化的新城之外，更多地从“四个着力”上下功夫：

第一，着力创造雄安质量，打造高质量发展的全国样板。首先围绕高质量发展，雄安要当好全国高质量发展的样板，从高质量的指标体系方面，与世界一流对标对表，把质量管理贯穿于雄安新区规划建设的全过程，坚持高新高端、打造精品工程、标杆工程。

第二，着力推进创新发展，打造贯彻新发展理念的创新发展示范区。全面落实创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，承接京津创新要素，面向全国和全球整合创新资源要素，布局一批重点国家实验室，引进吸收再创新，推动高端高新产业集约集群发展，使“五大理念”的创新示范区在雄安落地见效，随着工作的推进，造福广大人民群众。

第三，着力发展新一代人工智能，打造全球领先的数字智能城市。现在雄安新区建设先地下后地上，全面采用北斗卫星、遥感、红外线、太赫兹、人脸识别、大数据、云计算等技术，建设过程实行BIM、CIM，感应设施设备、光纤光缆都要埋在地下。

第四，着力抓好改革开放，打造体制机制的新高地。雄安新区没有成立地方党委、人大、政府、政协这四大班子，但是它构成政治经济社会一个全新模式，就是扁平化，协同、高效。按照中央的精神和部署，省委、省政府赋予雄安新区经济管理权、社会管理权，同时把三个县全面委托给雄安新区党工委和管委会管理。从市场主体准入、咨询、受理、审批、办理、反馈，打造网上审批“一条龙”，在家里在企业都可以办这些事。