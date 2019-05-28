王金平说台湾有两大危机 只有他当总统才能解决

参加国民党总统初选的国民党王金平接受台湾《联合报》专访时表示，台湾面临两大危机，一是内部不安定、二是两岸不稳定。他会先建立内部共识，再去跟中国大陆谈，他强调，“我一向以维护中华民国主权为己任，谁都不会相信我去卖台”，只有他来当总统，才能解决这些困局，台湾没有第二人做得到。

“民进党政府做好，我根本就不会想选！”王金平说，因为民进党种种政策造成蓝绿对立、政党互斗、世代撕裂，劳资和族群也对立，这个问题不解决，台湾不可能团结。

王金平指出，前总统陈水扁执政时就看出这个问题，所以依据波兹坦宣言模式，当时找了他与亲民党主席宋楚瑜、时任陆委会主委蔡英文一起来谈。不过谈完后他向连战建言，却因当时民进党政府无预警停建核四，让连战感觉被泼冷水，所以连战仅表示，“还有时间，以后再说”。

王金平感叹，陈水扁当时就看出内部和谐的重要性，但十几年来不管谁执政都没有改变，如果他当总统，这就是第一个要解决的问题，他有17年在立法院与接触的经验，他所拥有的信用、关系可以来解决、消除这些问题，“我做不到，没有第二个人做得到”。他强调，这些问题没解决，台湾没有希望。

王金平说，除了解决内部对立问题，再来就是要两岸稳定和平。他表示，马英九时代有九二共识，创造出一个模糊的空间，但现在民进党连九二共识都不要，两岸不相往来，台湾被大陆打压得更严重；可是台湾要靠美国，就变成美国一颗棋子，所以应该台美、台日、两岸都要做一点平衡。

王金平指出，两岸要是没有稳定和平，就会带来五大问题。第一，外交关系一直被断；第二，国际组织不能参与；第三，区域经济组织无法参与；第四，双边自由贸易协定没办法签署；第五，两岸双边贸易协定不签，关税障碍永远存在。

“维护中华民国主权，稳定两岸要同时进行，这是我一贯的理念”，王金平说，他维护中华民国宪法，但两岸的主权都有重叠，所以两岸一定要“对等尊严”坐下来谈，他坚持中华民国国号不能改、中华民国宪法不可废，中国国民党党名不能改，最起码在形式上要平起平坐。

王金平说，要先在内部建立共识，谈出一个两岸共同能接受的定位新名词，这样就没有卖台的问题。他就能要求对岸，不能让我们的外交再断，国际组织要适度让我们参与，当然我们不会要求以主权国家来加入，再来，区域经济组织要协助我们加入，这样大部分的问题都能获得解决。