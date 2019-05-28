中国奶商指数得分刚过及格线 父母给婴儿喝奶存在误区

5月28日“世界牛奶日”前夕，中国乳制品工业协会、中国医疗保健国际交流促进会、荷兰皇家菲仕兰共同发布《2019中国奶商指数报告》。调查显示，2019年中国奶商指数得分为60.7分，呈现出“意识高、知识少、行为差”的结构特征，仍有较大提升空间。

据《新京报》消息，为描述中国人的喝奶现状，项目组于2018年在中国率先提出奶商（Milk Quotient）概念，从喝奶意识、喝奶知识和喝奶行为三个维度，以指数量化的方式衡量中国人在奶商方面的表现水平和结构特征。

调查显示，2019年中国奶商指数为60.7分，仅比2018年多0.1分，存在较大提升空间。具体来看，喝奶意识得分最高，为84.6分，喝奶知识（52.8分）和喝奶行为（47.8分）均不及格。与2018年相比，只有喝奶意识得分有所提升，喝奶知识和喝奶行为得分均略有下降。

报告还显示，学历越高、收入越高、越年轻，奶商指数越高；而大专学历、高中及以下学历公众，低收入公众以及中年和老年公众奶商指数均不及格。此外，近三成公众认为“摄入乳制品只要喝奶就够了”，乳制品摄入多元化的认识不足；六成公众对乳制品的定位仍是“营养品”，没有形成“乳制品是每日膳食必需品”的概念。

针对儿童乳制品摄入行为，调查发现父母给婴幼儿补充乳制品时存在误区。如7至12个月的宝宝消化系统尚未发育成熟，但有17.9%的父母给这一年龄段的宝宝摄入了母乳和配方奶粉外的其他乳制品。而13个月后的宝宝在断母乳和配方奶粉后，有21%的父母没有给宝宝及时补充其他乳制品。

荷兰皇家菲仕兰大中华区高级副总裁杨国超建议，企业、行业协会等社会各方应从供给侧角度，帮助中国人提升乳制品消费量和奶商指数。