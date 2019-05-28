华为事件对日本有多大影响？

围绕中国华为技术产品的混乱的余波已开始在日本扩大。决定智能手机等延期上市和停止销售的情况不断出现。华为手机高功能、价格适中，日本企业将华为手机定位为日本消费者的重要选项。

据日经中文网报道，日本虚拟通信运营商LINE MOBILE和运营“mineo”的OPTAGE等5月23日宣布，推迟华为智能手机新机型“P30”等的上市。NTTdocomo、KDDI和软银22日之前已决定延期和停止接受预订。LINE MOBILE等此前表示按原计划于24日上市，但如今做出改变。

日本经济新闻询问原定推出“P30”等的13家虚拟通信运营商如何应对，截至23日下午8时12家表示延期。NTT RESONANT针对理由解释称，“已预约的消费者发出担忧的声音”。IIJ（Internet Initiative Japan）表示，“以上市的方向进行了调整，但没有充分获得（没问题这一）判断的依据”。

契机是美国对华为产品的禁令。有观点认为受此影响，美国谷歌的相关软件或将无法在华为的新产品上使用。在日本一部分家电量贩店，华为造智能手机开始从柜台上撤下。

华为日本公司23日发布了有关谷歌公司通告的声明，表示除了已销售产品之外，“P30”等的安全软件更新等不会受到影响。

在消费者能选择通信运营商的无锁版智能手机领域，华为掌握日本国内份额的33％，排在首位。日本一家家电量贩店的人员表示：华为“具备高性能摄像头等媲美美国苹果‘iPhone’的性能，同时价格低廉，性价比很高”。山田电机和淀桥相机目前包括个人电脑和平板电脑在内，计划继续销售。

华为2005年设立日本法人。向通信运营商交付基站设备。用于连接无线通信“Wi—Fi”的移动路由器和智能手机也相继推出，分别占据较高份额。在日本包括研发基地在内，有七个事务所，约1千名员工的75％以上是在日本招聘。2011年作为中国企业首次加入了日本最大的经济团体“经团连”。

华为与日本企业的联系也很密切。从约100家日本企业采购零部件等，2018年华为在日本采购额约为7309亿日元，与2009年相比增至26倍。2019年有望达到约8800亿日元。

美国的管制或将给这种采购造成影响。华为在面向太阳能发电的电力调节器（powerconditioner）领域也掌握较高份额。日本金融机构的一部分正通过针对太阳能发电运营商的贷款，敦促避免使用华为造电力调节器。不过，一家发电运营商表示，“华为产品比日本的便宜约3成。方针的决定需要时间”。

在中日企业之间，自动驾驶的共同研究等技术合作也在推进。熟悉贸易法律的美国孖士打律师行（Mayer Brown JSM）的律师村濑悟认为，“软件等尖端技术的合作体制或将无法轻易解除”。如果混乱趋于长期化，大量日本企业将为与中国企业的关系感到苦恼。

