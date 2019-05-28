知情人士：中美贸易磋商遇到障碍 因美国在最后阶段一直提出新要求

美国总统特朗普本月初在推特上宣布，将总值2000亿美元（2755亿新元）的中国输美商品关税税率从10%提高至25%。有香港媒体揭露，中国副总理刘鹤在这之前曾私下与美国财长以及贸易代表交谈，并引述消息人士称，中美贸易磋商会遇到障碍，是因为美国在磋商最后阶段一直提出新要求，一些要求可能直接影响到中国的政治与社会稳定。

据香港《南华早报》今天（28日）报道，刘鹤在上个月30日向在华磋商的美国财长姆努钦和贸易代表莱特希泽提出私下会见的“不寻常”要求。三人与中美代表团“脱队”，以便互相交谈，只有一名中国翻译员伴随。三人的交谈在一个小房间进行，并持续了近一个小时。

在场人士透露，三人在交谈后，并没有跟他们的助手讲解会谈内容或是发出指示，不过他们的表情是严厉且阴郁。报道称，会议厅里弥漫着一种不祥的感觉，不过没有人敢问为何会出现这样的情况。

此外，一位来自中国的消息人士称，中美贸易磋商遇到障碍的真正原因是美国一直更改要求，并称对于这么多的更改事项，中国无法一直做出让步。消息人士也说，美国之后转过来指责中国走回头路。

这名消息人士指出双方无法达成共识的一些主要因素，包括华盛顿要求中国的互联网完全开放，以及中国每年需要从美国进口的商品数量。