中共云南省委常委会会议谈孙小果案：要坚决彻查、一查到底

中共云南省委常委会今天（28日）召开会议，指出把中央扫黑除恶督导反馈意见整改作为重要政治任务，在谈及孙小果案时强调要坚决彻查、一查到底、绝不姑息。

据中国《云南日报》报道，省委常委会在扩大会议上传达中央扫黑除恶第20督导组督导云南省情况反馈会精神，研究整改工作。会议强调，要进一步提高政治站位，把中央扫黑除恶督导反馈意见整改作为重要政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，举一反三、标本兼治，以整改实效巩固扩大专项斗争战果。

中共云南省委书记陈豪主持会议。

《云南日报》报道全文如下：

5月28日，省委常委会召开扩大会议，传达中央扫黑除恶第20督导组督导云南省情况反馈会精神，研究整改工作。会议强调，要进一步提高政治站位，把中央扫黑除恶督导反馈意见整改作为重要政治任务，以高度的政治自觉、思想自觉和行动自觉，举一反三、标本兼治，以整改实效巩固扩大专项斗争战果。

省委书记陈豪主持会议。

会议强调，全省各地区各部门要提高政治站位抓好中央扫黑除恶督导反馈意见整改工作，省委、省政府负总责，各级党政一把手和各部门主要负责同志担负主体责任，相关部门及时制定整改方案，全面建立整改责任清单和工作台账，一抓到底、抓出成效。要加大查办力度深化专项斗争，制定务实管用措施，从制度机制层面解决共性问题，组织精干力量全力深挖彻查中央督导组交办督办的案件、线索，加大重点督办案件查办力度，特别是对全国扫黑办和中央督导组重点督办的昆明孙小果案及背后的“关系网”和“保护伞”，要坚决彻查、一查到底、绝不姑息。要坚持从严从实推进整改工作，加强督促检查，完善跟踪督办机制，力戒形式主义、官僚主义，对已经打掉的黑恶案件加大责任倒查力度，坚决打掉“官伞”“警伞”“庸伞”。要除恶务尽进一步扩大专项斗争战果，抓实大排查大起底专项行动，健全落实重大案件协调会商机制，坚持深挖扩线与“打财断血”“打伞破网”同向发力。同时要及时抓好基层组织建设、宣传教育等工作，推动专项斗争取得新突破、新成效。

会议听取了关于全省铁路规划建设情况的汇报。会议指出，铁路运输是经济发展的大动脉，要切实增强紧迫感责任感，抓住国家“一带一路”建设、推进西部大开发形成新格局、保持基础设施领域补短板力度等重要机遇，聚焦重点任务，强化支持保障，加强统筹研究，全面加快铁路规划建设，提升我省铁路特别是高铁建设运营水平，更好满足人民群众出行需求。

会议审议并原则同意《云南教育现代化2035》《加快推进云南教育现代化实施方案》，强调要按照高质量跨越式发展要求，进一步加大投入力度，采取超常规举措，打响学前教育、高中阶段教育补短板攻坚战；积极引进优质教育资源和现代化教学手段，加快发展“互联网+教育”、智慧教育等；加强中小学校体育设施建设和中小学生体育锻炼，抓好中小学校园及周边环境整治等工作，立足现代化办好人民满意的教育。

会议审议并原则同意《云南省公务员职务与职级并行制度实施方案》，要求各级各部门把握改革精神实质，严格执行政策规定，加强指导监督检查，不折不扣把党中央改革要求落到实处。

会议传达全国地方政协工作经验交流会精神，研究我省贯彻工作，强调要加强政协党的建设，积极探索创新，改进工作作风，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动地方政协工作迈上新台阶。

会议还研究了其他事项。