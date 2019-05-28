易纲：对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心

中国央行行长易纲在本月中指出，对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心，中美10年期国债利差仍处于较为舒服的区间，美联储加息可能性降低，都有利于人民币汇率稳定。

据路透社报道，由中国《金融时报》旗下的中国金融新闻网今天（28日）引述其指出，目前存贷款基准利率处于适度水平，在维护老百姓利益和保持银行竞争力之间取得了平衡，适合中国国情。在进一步推动利率市场化改革的过程中，央行存款基准利率仍将继续发挥重要作用。

他在本月18日举行的中债指数专家指导委员会第十五次会议上同时谈到，贷款利率实际上已经放开，但仍可进一步探索改革思路，如研究不再公布贷款基准利率等，同时要继续深入研究贷款利率走势，以及存量贷款合同切换的问题，坚持在有利于老百姓、有利于解决中小企业融资难融资贵问题的前提下推进改革。

易纲还指出，应切实推动债券发行落实投资者保护条款，提高债券存续期内信息披露的质量，提升债券违约处置的效率、透明度和可预测性，进一步增强中国债券市场的吸引力。

他认为，应从市场建设层面出发推进债券市场对外开放，不断缩小与成熟市场的差距。包括以法治思维和法治方式进行市场建设，打造良好的法制环境；在市场实践中鼓励思想碰撞和充分讨论，提出新的概念，制定完善新的规则和协议，并争取被国际市场接受，这是金融市场实力的体现。

此外在债券市场开放的大背景下，金融基础设施要发挥专业智慧，提出专业方案，兼容一级托管和多级托管模式，更好地服务对接国际投资者；同时建设良好的市场文化，与国际接轨，争取被广泛接受和喜爱；进一步提高资源配置效率，更好发挥市场在资源配置中的作用。

中国央行党委书记、银保监会主席郭树清早前表示，人民币汇率短期波动是正常的，投机做空人民币必然遭受巨大损失；中国会坚定不移推进金融业对外开放，也会特别警惕境外资金的大进大出和“热钱”炒作，坚决避免出现房地产和金融资产的过度泡沫。