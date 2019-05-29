新华社：利用中国稀土制造产品遏制中国发展是妄想

中国官媒新华社昨（28日）晚发表一篇时评，题为《利用中国稀土制造产品遏制中国发展，妄想！》。

新华社的时评称，稀土属于不可再生资源，被誉为现代工业的“维生素”。稀土元素在冶金、石化、光学、激光、储氢、显示面板、磁性材料等现代工业领域均有广泛应用。特别是随着世界科技革命和产业变革的不断进步，稀土元素的应用范围正在进一步拓展，其战略价值和重要意义将更加凸显。

时评称，作为世界最大的稀土材料供应国，中国一直秉持开放、协同、共享的方针推动稀土产业发展。一方面，中国坚持稀土资源优先服务国内需要的原则；另一方面，中国也愿意满足世界各国对于稀土资源的正当需求。中国乐见稀土资源及稀土产品能够被广泛用于制造各类先进产品，更好满足世界各国人民对美好生活的需要。

时评称，时代大潮浩浩荡荡，不可阻挡，合作是唯一正确的选择。美国一些政客竭力打压中国高科技企业，意图遏制中国发展。就算这些政客可以对中美两国产业链高度融合、互补性极强的现实视而不见，但无法改变经济全球化下各国产业链深度交融的事实。

新华社的时评最后指出，中国的发展，是包括老区人民在内的中国人民历经苦难、自力更生、艰苦奋斗，甚至作出巨大牺牲换来的。中国未来的发展，绝不是任何艰难险阻可以阻挡。合则两利、斗则俱伤，贸易战没有赢家，中方不愿打，但也不怕打，必要时不得不打。



