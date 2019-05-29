柯文哲再谈两岸一家亲 称大陆可慢慢开放民主

台北市长柯文哲昨天接受电视专访，谈到两岸关系时，他重申“两岸一家亲”为“不涉及政治层面、释出善意的底线”，并说要鼓励中国大陆往正确的方向前进，“民主可以慢慢放”。

据网媒“Yahoo奇摩”报道，柯文哲日前接受东森节目《阿北真心话》专访，并在昨晚播出。主持人吴宇舒询问柯文哲未来是否还会再提“两岸一家亲”，柯文哲则重申这是表达善意的底线，并指出大陆可以参考前总统蒋经国在台湾的经验。

柯文哲表示：“一次全部（民主）我也觉得不太可能，但民主可以慢慢放、慢慢release。”他强调，大陆至少不是朝鲜，要鼓励他们往正确的方向前进。

针对来临总统选举，柯文哲说，他从来没说过要参选，但蓝绿两党都把他纳入民调，结果他的民调数字越来越高。“我就很正常在工作啊，两边在搞什么我也不知道啊。”

柯文哲并直指国民党的问题是买办文化，“不是说不能跟中国大陆交往或贸易，而是为何成果都你们这群人在吃香喝辣。还是一句话，以人民福祉为优先，不是自己的福祉”。

柯文哲表示大家对他期待太高，不能因为他赢了2014年跟2018年选举，就觉得他一定会赢2020年大选，而且他也没钱、没组织选举。

针对9月13日至17日是受理申请为总统、副总统选举被连署人的时间，柯文哲对此表示，“那就在那之前决定就好了”。