梵蒂冈藏品故宫首展出 包括中国版《最后的晚餐》

梵蒂冈博物馆收藏的中国文物首次回国展出。5月28日至7月14日，“传心之美——梵蒂冈博物馆藏中国文物展”亮相故宫神武门展厅。

据《新京报》消息，此次展览由故宫与梵蒂冈博物馆合作，从梵蒂冈博物馆的藏品中精选出了78件展品，涵盖天主教艺术、佛教艺术和世俗艺术三个方面。另外还有12件故宫文物配合展出。

梵蒂冈博物馆收藏中国文物始于近百年前。1925年，教皇庇护十一世在梵蒂冈组织了一场大型展览，汇集十多万件世界各地精美艺术品，意在展示天主教会对世界各国人民文化和艺术的尊重，这次展览奠定了梵蒂冈博物馆中国文物收藏的基础。此后，该馆还接收了一些早期传教士的收藏，最终形成5000余件中国文物的可观规模。

展厅入口处两幅《最后的晚餐》绘画作者为20世纪初的画家任懿芳和王肃达，内容是圣经故事中“最后的晚餐”场景，但画中人物均为东方面孔，穿着中国百姓的衣服。

此次展览中数量最为众多的是与佛教相关的藏品。早期传教士们从世界各地带回许多属于其他宗教的艺术品，包括中国佛教艺术品，此次展览挑选了来自不同地区、时代、教派的代表。展品中，还有印证中梵数百年交往的礼品。

此外，故宫博物院提供了与梵蒂冈博物馆展品相关的文物12件共同展出，包括两件国家一级文物。故宫收藏的明末清初画家、天主教徒吴历和宫廷画家郎世宁的作品。