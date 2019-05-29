华为在美提起诉讼：禁令是 “用立法代替审判”的暴政

美国政府日前对华为实施双重禁令，华为公司透露，华为已提起诉讼并将于周二提出简易判决动议。

据央视新闻客户端消息，华为公司发布了华为技术有限公司首席法务官宋柳平27日的相关声明，声明如下:

华为已提起诉讼并将于周二提出简易判决动议，要求法院宣布该法案违宪。该禁令是典型的剥夺公权法案，违反了正当程序。

该法案直接判定华为有罪，对华为施加了大量限制措施，其目的显而易见，就是将华为赶出美国市场。这是“用立法代替审判”的暴政，是美国宪法明确禁止的。

希望美国法院能和处理以前的剥夺公权条款和违反正当程序案件一样，宣布华为禁令违宪并禁止执行。

以下是华为内部论坛“心声社区”贴出的声明全文：

作者：宋柳平，华为技术有限公司首席法务官

时间：2019年5月27日

英国议会曾经可以对旨在推翻王权的阴谋者进行判决。鉴于此，美国宪法禁止国会通过任何剥夺公权法案——即未经审判就对个人或团体施加惩罚的法案。

去年夏天，美国立法者通过了一项针对华为的剥夺公权法案。该公司是一家成功的中国私营科技企业。《2019财年国防授权法》（2019 NDAA）对某些华为设备实施了广泛的禁令：联邦机构不能从华为采购设备，与联邦政府签署合同的实体不得使用华为设备，而且接受联邦政府资助和贷款的实体也不能使用政府资金购买华为设备。

在经过司法审查后，如果国防部长“有合理理由相信”其它公司由中国政府所有或控制，或与中国政府有关联，则该法案也适用于这些公司。但是该法案在未给华为提供任何反驳或免受指控的情况下，直接并永久性适用于华为。

华为已提起诉讼并将于周二提出简易判决动议，要求法院宣布该法案违宪。该禁令是典型的剥夺公权法案，违反了正当程序。支持这一法案的国会议员宣称该法案是对华为此前所谓的不当行为以及华为与中国政府存在的未经证实的关联关系采取的惩罚措施，而华为已坚决否认这些指控。

该法案没有给华为任何机会针对这些指控提出抗辩，没有给华为任何机会提供反驳证据，也没有提供一个不偏不倚的程序来发现真相。该法案直接判定华为有罪，对华为施加了大量限制措施，其目的显而易见，就是将华为赶出美国市场。这是“用立法代替审判”的暴政，是美国宪法明确禁止的。

即使该法案合宪，对提升国家安全或增强政府信息网络的安全性也几乎没有任何作用。该法案并没有提出应对所谓的风险的解决方案，而是仅仅针对华为。该法案甚至都没有要求联邦机构停止使用现有华为设备，只是禁止继续购买华为设备。而且该法案也没有禁止使用由中国政府与其他大型电信厂商成立的合资企业所生产的设备。

与此同时，2019 NDAA法案也无端损害了美国的技术和经济利益。华为是一家全球领先的、创新的网络交换设备（包括5G）提供商。限制华为在美国销售设备会减少竞争，从而抬高价格，增加互联网服务进入门槛，尤其是在华为的竞争对手不愿意提供服务的美国农村和偏远地区。

世界其他国家政府都明白华为并不是政府的工具，华为致力于提升网络安全，提供最好的、优惠的技术。这些政府都选择与华为携手共进，但美国政府却不这么做。美国人民只能寄希望于法治，希望美国法院能和处理以前的剥夺公权条款和违反正当程序案件一样，宣布华为禁令违宪并禁止执行。