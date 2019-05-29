市场调研：华为第一季全球智能手机排名第二 但近期成长可能受限

市场调研公司Gartner表示，中国电信业巨擘华为第一季稳守住全球第二大智能手机厂商排名。当季华为尚未被美国列入贸易黑名单。

据路透社报道，Gartner表示华为继续缩小与韩国三星电子之间的差距，但警告称华为的成长势头近期可能受到限制。

美国5月15日宣布禁止华为购买美国产品，称其参与了有违其国家利益的活动。特朗普政府后来放宽禁令，允许华为继续购买美国产品直到8月19日。

Gartner表示，三星电子2019年第一季在全球智能手机销量排行榜中保持头名的位置，市场份额为19.2%。华为在全球排名前五的手机厂商中同比增长速度最快。这五大厂商是三星电子、华为、苹果以及中国的OPPO和Vivo。

报告显示，该季华为售出5千840万部智能手机，各地区均有增长。

华为在其两大市场——欧洲和大中华区的表现尤佳，其智能手机在这两市场的销售分别成长69%和33%。华为在大中华区智能手机市场占有率为29.5%。

但美国对华为采取的行动可能吓跑买家。每月平均吸引1千400万浏览访客的产品比较网站PriceSpy上周称，线上购物者对华为手机的浏览点击在下降。

Gartner资深研究主管Anshul Gupta说：“如果华为智能手机无法使用谷歌应用或服务，将削弱华为的国际智能手机业务，这部分业务规模占其整体手机业务的近一半。”

他还表示：“这至少会在买家中引起忧虑，限制华为短期内的增长。”

目前完全避开华为或是限制华为采购的公司包括：谷歌、软银旗下的ARM(安谋)、亚德诺半导体(ADI)、英特尔、高通、赛灵思(Xilinx)、博通、日本电子产品生产商Panasonic和英国电信旗下的EE。

