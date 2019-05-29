截至2019年一季报，中国唐德影视昔日的“超级IP”范冰冰在公司前十大股东榜上消失。对此，范冰冰工作室透露，范冰冰已将所持唐德影视股份全部转让给第三方。

据《上海证券报》消息，范冰冰工作室表示：“范冰冰已于近期通过大宗交易的方式将所持唐德影视股份全部转让给第三方。范冰冰一直高度认可唐德影视的影视剧制作能力，本次股份转让并不影响双方的合作关系，双方仍保持着良好的沟通，在未来还有很多合作的机会。”

2015年2月唐德影视在创业板挂牌上市时，股东名册上星光闪耀，范冰冰、赵薇、张丰毅、霍建起等一众知名演员、导演和编剧成为了唐德影视在中国A股市场上的金字招牌，唐德影视也推出了《武媚娘传奇》《永不消逝的电波》等多部知名作品。

随着明星股东负面新闻频出，唐德影视股价承压。唐德影视股票从2018年一季度最高22.97元（人民币，下同）/股一路下挫了一整年，在2019年初甚至跌至5.71元/股，跌幅达到惊人的75.14%。

消息指出，明星股东减持后，有三个新面孔出现在了公司股东榜单上：北京日报报业集团旗下京报长安、中信建投证券旗下元达信资本以及金汇金投资集团之鼎璟投资基金。

据业内知情人士透露，北京日报报业集团作为北京市委所属的国资报业集团，经主管部门同意，就唐德影视计划拍摄的主旋律电视剧《香山叶正红》《枪杆子1949》《为了明天》等达成了系列合作。

中信建投在中国资本市场的影视文化板块中颇具影响力，由其担任保荐机构和主承销商的A股上市影视公司就有：中国电影、华谊兄弟、光线传媒、中信出版等。本次中信建投入股唐德影视，颇有第三方金融机构“背书”的意味，也给唐德影视未来的新资本运作埋下了伏笔。

金汇金近期因投资齐向东的北京奇安信科技有限公司吸引了一波眼球。据了解，除了奇安信之外，金汇金还投资了京东金融、贝塔科技、金刚游戏、咪哒唱吧、腾讯音乐、阅文集团等企业，在互联网和传媒领域具有丰富的行业资源。这也为未来唐德影视的互联网改造计划提供了想象空间。

明星股东的离场，意味着唐德影视有望降低明星股东个人因素对公司的不确定性影响。而北京日报、中信建投、金汇金投资等新股东入局，则代表了包括国资在内的投资方对唐德影视业务能力的认可。