重庆副市长调任湖南政法委书记 官网之前称其在湖南出差

据《湖南日报》今天报道，5月21日至28日，省委常委、省委政法委书记李殿勋赴省直政法单位和省信访局调研。他指出要提高政治站位，把握发展大势，持续深化改革，推进现代治理，营造良好的法治环境、营商环境、发展环境，推动经济持续健康发展，保障社会大局稳定。

上述报道显示，李殿勋已出任湖南省委常委、政法委书记。

据《新京报》消息，李殿勋此前担任重庆市副市长。原任湖南省委常委、政法委书记黄关春在今年1月已当选湖南省人大常委会副主任。据最新信息显示，黄关春任湖南省人大常委会党组副书记，不再担任湖南省委常委、政法委书记。

据重庆市政府官网李殿勋的工作动态显示，他于5月17日、18日都在湖南出差。

李殿勋出生于1967年11月，此前一直在重庆工作，此系其首次跨省任职。

2018年1月，在重庆市政府换届中，李殿勋当选为副市长，晋升副部级，至今次调任湖南。他还是第十三届全国人大代表。在重庆期间，他负责工业和信息化、科技、外国专家管理、招商投资促进工作；具体负责应急管理工作。分管市科技局（市外国专家局）、市经济信息委、市应急局、市招商投资局。联系市科协、重庆海事局、重庆煤监局、市通信管理局、市地震局、市烟草局。

另一方面，近期湖南多名省委常委也调整。

除了黄关春外，在今年5月，湖南省委常委、省委秘书长谢建辉出任省政府党组副书记，省委常委张剑飞任湖南省委秘书长；湖南省委常委、宣传部部长蔡振红调任中华全国供销合作总社党组成员。