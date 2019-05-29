英媒：中国把抛售美债当贸易战武器？没那么快走上这一步

金融市场担心，中美贸易战可能促使中国选择把1.1万亿（兆）美元的美债持仓当作武器，藉以对特朗普政府开征进口关税进行报复。

据路透社报道，选择抛售规模如此庞大的资产，可能造成全球市场大地震，推动利率飙高，并使全球前两大经济体间的紧张关系拉高至前所未见的程度，因此这常被称为是“核武选项”。

中国缩减美债持仓已经有一段时间，不过多数分析师认为积极缩减持仓的可能性极低。没有证据显示中国正认真研究将手上美债倒向市场。

以下为中国持有美债仓位的一些观察重点：

中国到底持有多少美债？

中国大概在10年前挤下日本，成为全球持有美国政府债券最多的国家。

根据美国财政部数据，3月底止中国持有超过1.12万亿美元美债；日本持仓规模紧追在后，为近1.08万亿美元。

中国2013年末时的持仓量触及1.32万亿美元的高位，此后下降约15%。3月时中国持仓量降至约两年最低。

由于美国需要稳步发行债券来为不断增长的联邦预算赤字提供资金，所以中国所持美债比例以更快速度下降。

在美国16.18万亿美元未偿还公债中，中国持有约7%，低于2011年时的峰值14%，并创下14年来最低水准。中国的持仓比例仅低于美联储，后者持有2.15万亿美元公债，占比为13.5%。

美国在2017年12月大幅减税后，预计公债发行将继续加速，这样中国持仓占比可能会进一步下降。

中国为什么持有如此之多的美债？

作为美国和全球其他国家的净出口国，中国有超过3万亿美元的全球规模最大的外汇储备。其中多数是通过1990年代初以来对美持续贸易顺差积累的美元储备。

对中国来说，美国公债市场就是这些美元的一个天然存放处。迄今为止，美国公债市场是全球最大、流动性最强的安全资产池。

而且自2007-2009年金融危机以来，美国公债收益率一直高于日本、德国等其他大型发达经济体发行的债券，这也增强了其吸引力。

若中国出售美债，将给美国带来怎样的风险？

大部分分析师认为，中国大规模卖出美国公债将扰乱美国公债和其他市场。

供需平衡突然变化将压低美国公债价格、并推高收益率，导致美国政府借款成本上升。另外，由于美国公债收益率是美国消费者和企业信贷的一个参照指标，从公司债到住房抵押贷款的各种利率将会上升，可能导致经济放缓。

这样的突然变动也将破坏全球投资者对美元作为全球首选储备货币的信心。

抛售美债对中国有什么风险？

多数分析师认为，中国之所以没有选择抛售美国公债，是因为一旦美债价格暴跌，中国手中剩余的美债也会贬值。同时，中国的人民币并未完全自由浮动。中方将美债持仓作为稳定人民币汇率，特别是兑美元汇率的关键工具。

一些批评人士指责中国用美国公债以及其他货币储备压低人民币汇率，以便提升出口竞争力。但允许本币贬值过多有可能产生其他问题，比如外资出逃。

如果人民币兑美元大幅贬值，可能迫使北京方面出手支撑汇率，这或许就意味着出脱更多美债持仓。2016年时，中国的美债持有规模在当年5至11月期间减少了约2000亿美元，当时正值人民币因为中国经济忧虑而贬值。

美国经济若有风吹草动，最后也都会影响到中国，因为美国是中国将近五分之一出口产品的目的地。