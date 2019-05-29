韩国三大IT企业表态暂不中断向华为供货

面对美国政府要求韩国政府一同抵制中国通信设备公司华为的压力，韩国主要IT企业日前纷纷发声，表示暂时不会中断与华为的合作。

据观察者网引述韩国《亚洲日报》报道，韩国IT业界透露，三星电子、SK海力士、三星显示、LG显示、LG Innotech等韩国主要IT企业内部经商讨后得出结论，从现实上来说很难中断与华为的供货关系。业界人士表示，虽然韩国主要IT企业承诺暂时不会中断向华为供货，但美国政府今后可能会提高向韩国方面的施压力度，鉴于事件本质带有政治色彩，韩国企业的决定能否顺利实施仍有很大不确定性。

另据业界消息，华为下属的移动事业部负责人本月23日和24日与韩国三星电子、SK海力士、LG显示等韩国大型企业的负责人会晤，向有关企业提出希望按照原来合同继续向华为提供零部件的请求。

报道称，华为负责人在与韩国企业相关人士的接触中，还就华为手机在欧洲和非洲销售量下降采取的应对措施进行了说明。华为计划将如今29％的中国国内移动市场份额上升至50％，打造稳固的中国市场份额第一计划，因此希望零部件企业能维持对动态随机存取存储器（DRAM）的供应量。

华为采购的韩国零部件规模为年均106.5亿美元。三星电子在今年第一季度事业报告中指出，三星电子的主要客户包括苹果、AT&T、德国电信、华为、威瑞森通信，这些企业占三星电子整体销售额的15％。SK海力士也向华为供应生产智能手机和个人电脑所需的DRAM和闪存设备（NAND）。 除半导体以外，三星显示向华为提供智能手机显示屏，LG Innotech向华为供应相机模块。此外，LG显示正在与华为就智能手机有机发光二极体面板的供货进行磋商。

另外，观察者网引述韩国《朝鲜日报》23日报道称，美国政府多次要求韩国政府参与“抵制华为运动”。外交消息人士表示，美国政府通过多个外交渠道，不断向韩国外交部传达“华为产品存在安全隐患”的信息，要求韩国作为盟国，积极协助美国的对华政策。

有分析称，韩国企业若响应美国“号召”很可能引发中国方面的反制措施，其强度将远高于萨德入韩时的2017年。韩国现代经济研究院曾在一份报告书中指出，2017年一年韩国因中国方面的反制萨德措施遭受直接和间接损失至少达到8.5万亿韩元（约合493亿元人民币）。