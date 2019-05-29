“拆除毛主席像”履职不到位 河北阜平多人被问责

河北阜平县昨天（28日）对花山村移存已故中国最高领导人毛泽东雕像模型过程中履职不到位的城南庄镇党委和花山村党支部主要负责人员严肃问责。

据河北保定阜平县委宣传部官方微信“阜平发布”消息，经调查，城南庄镇党委和花山村党支部主要负责人在雕像模型移存过程中存在思想认识不到位、保护措施不到位、具体工作不细致等问题，造成不良影响。根据相关规定，给予城南庄镇党委书记党内警告处分，给予花山村党支部书记党内严重警告处分，对城南庄镇党委予以全县通报批评，并责成城南庄镇党委向县委作出深刻检查。

同时，针对问题的发生，阜平县委举一反三，认真反思，查找不足，扎实整改。在开展好“不忘初心 牢记使命”主题教育活动的基础上，重点做好以下工作：一是在全县普遍开展督导检查、排查工作，确保此类问题不再发生；二是在全县各级党组织中召开专题民主生活会，提高认识，查摆问题，改进工作；三是结合纪念建国70周年，充分发挥阜平县红色文化资源丰富的优势，在全县干部群众中广泛开展“一学习三热爱”（即：学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，热爱中国共产党、热爱祖国、热爱中国特色社会主义）主题宣传教育活动，进一步强化“四个意识”，筑牢理想信念防线。

据此前“阜平发布”消息，针对“花山村拆除毛主席雕像”网络舆情，阜平县委、县政府高度重视，立即成立了由县委主要领导任组长、相关部门主要负责人为成员的专项工作领导小组，对事件迅速进行调查处理。初步调查结果如下:

花山村位于阜平县城南庄镇西4公里处。1948年春，毛泽东率中共中央机关从延安移驻城南庄，5月18日转移到花山村开展工作，与群众结下深厚感情。

2017年11月，花山村美丽乡村建设期间，鉴于群众对毛泽东的深厚感情，拟在村口设立大理石材质的毛泽东雕像。为察看实际艺术效果，同时广泛征求意见，美丽乡村设计单位在村口先期设立了玻璃钢材质的毛泽东雕像模型。

不过一年多来，由于材质原因，毛泽东雕像模型出现褪色和部分损裂现象。根据设计制作单位意见，花山村支部决定将雕像模型先行移存。5月3日，毛泽东雕像模型移存时，出于安全考虑，将其临时靠放在一处房屋的山墙边，准备将模型返厂，对设计方案进行修改完善。后因材质较轻，又遇大风，出现了雕像模型倒地的情况。5月23日，毛泽东雕像模型移送回设计制作单位。

