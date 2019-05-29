北汽集团董事长：水氢发动机理论上可行 但要产业化是傻子才干的事

针对早前的河南南阳“水氢发动机”事件，北汽集团董事长徐和谊今天说，青年汽车集团的“水氢发动机”通过铝粉加催化剂的制氢方式，从理论角度、在实验室里是行得通的，但是从经济性的角度来看就完全不可行。“我觉得那是傻子才能干的事。”

据观察者网报道，徐和谊在北京亦庄举行的第六届国际智能网联汽车技术年会上还说：“我们在实验室里可以用这个方法玩一个样车出来，但是要形成产业化、上规模，我觉得那是傻子才能干的事。”

此前，青年汽车董事长庞青年在接受媒体表示，“‘水氢发动机”只需加300kg的水，就能行驶300km，水氢客车总续航里程能够超过500km。但据湖北工业大学的计算，如果在汽车上使用这种制氢技术，每加水300kg，需另加超过100kg的铝合金粉末。估算下来，一辆续航300km的汽车要装上400-500kg的“燃料”。

另据澎湃新闻报道，在青年汽车的总部浙江金华，不少工人抱怨遭遇欠薪，多名青年汽车的一线工人称，现在他们只能拿2800元/月（约560新元）的底薪，但公司连这点底薪也没有完整发放，而是以各种理由扣钱，现在已三个月没发薪水了，至于上次交纳社保还是三年前。

而庞青年此前接受采访时表示，为了搞技术研发，青年集团高管勒紧裤腰带，曾五个月没发工资，但没有欠过工人的钱。

