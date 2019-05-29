亚股下跌债市大涨 全球避险情绪上扬

亚洲股市周三下跌、债市大涨，由于美国和中国间的贸易紧张未见缓解迹象，投资人越来越担心全球经济成长，信心因而下滑。

据路透社报道，MSCI明晟亚太地区（除日本）指数下跌0.5%，之前则是连续三个交易日上涨；中国沪深300指数下跌0.5%。澳洲股市下跌0.8%，日本股市日经指数重挫1.4%。E-迷你标普500指数期货跌0.4%，预示美国股市周三将再次下跌。

最近几天全球避险情绪升温，因在主要经济体宏观数据令人失望的背景下，人们对全球经济陷入衰退的担忧再现。欧盟选举中疑欧党派获胜，另外希腊提前选举、奥地利爆发政治动荡也使前景蒙阴。

意大利与欧盟执委会就预算问题的分歧也是全球市场面临的一个重大问题。

亚洲方面，市场仍聚焦于中美贸易战。美国总统特朗普周一表示，华盛顿尚未准备好与中国达成协议。与此同时，他还向日本施压，减轻与美国的贸易失衡。

这种担忧已导致美国10年期公债收益率跌至较三个月利率低约10个基点，这种倒挂通常被视为经济衰退的领先指标。另外德债收益率也在下滑。

日兴资产管理驻悉尼的固定收益组合经理Chris Rands说：“我认为，通常当收益率曲线倒挂时，央行就会降息。关于衰退的问题是，美联储放松力度是否足以避免衰退呢？”他补充道：“我认为当前状况是，美国经济数据似乎正在走疲，市场开始告诉我们，降息最终会到来。”

美国利率期货预计明年中期之前，美国联邦储备委员会（美联储/FED）会有两次降息以帮助提振本国经济。

本周数据显示，衡量美国制造业活动的一个指标5月较前月意外下滑。

Rands表示，稍早公布的美国制造业和工业产出数据令人失望。“如今贸易战出现了更多杂音，加上制造业数据，让人们认为事情比他们的预期要糟糕许多。”

花旗分析师认为，做为贸易战的一部分，美国针对中国华为及其他科技企业的惩罚性举措，可能损及全球生产率的增长。

花旗分析师Johanna Chua在报告中表示：“科技方面的竞争将持续下去”，“在这个节点上，很难在亚洲找到具有建设性的风险资产”。

她说：“我们仍看好美元-亚洲资产...鉴于增长可能大幅盖过通胀疑虑，我们预期亚洲地区央行仍将倾向维持宽松。”

