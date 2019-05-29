分析：包商事件后中国央行强力“放水”稳信心 但“疏通管道”方治本

中国包商银行因严重信用风险被接管后，为了防止事件对中小银行流动性的冲击，中国央行公开市场本周逐日加量开展逆回购操作，今日净投放量意外骤增至逾四个新高。至此本周净投放规模已达4000亿元（人民币，下同，约800亿新元），全周净投放规模料将创出今年1月12-18日当周以来的最高。

据路透社报道，市场人士认为，央行连续操作意在对冲包商银行事件给中小机构造成的压力，进而稳定市场情绪不至于过度悲观；不过要长期来看的话，此次事件导致的市场信任冲击短期内难以恢复，中小银行未来的流动性形势仍面临考验。监管层仍需疏通流动性传导渠道，避免负面因素发酵。

三湘银行资深研究员谭松珩说：“连续几天放OMO（公开市场操作），当然是为了对冲包商银行（事件）的不利影响。”

他解释，包商银行事件导致大家认为银行间回购是点对点，缺乏中央清算所的担保，风险很大，所以前天昨天都能看到，交易所非常宽松，银行间难借钱，这是结构性的紧张，其本质就是银行间的同业之间信用被挫伤，大家只敢去交易所这种有中央清算所担保的地方去放钱。“所以，放钱有两个目的，一是缓解银行间市场的紧张，二是做一个姿态。”

中国央行公开市场今日进行了2千700亿元人民币的七天期逆回购操作，据此计算，公开市场单日将净投放2千500亿元。今日无论是操作量还是单日净投放规模均创1月17日以来最高。

德国商业银行中国首席经济学家周浩亦认为，央行此举主要还是稳定市场的情绪，因为包商事件对市场还是有一个心灵上的打击；但是对债券市场来说的话，短期内只能是一个缓解。“中期的话，或者说在未来的几个月的话，债券市场可能还是会有一定的抛售压力。”

据路透统计，本周公开市场逆回购到期规模为1000亿元，分别是周二到期的800亿元和今日到期的200亿元；此外，本周四将有800亿元国库现金定存招标，投放等量资金。

鉴于中国包商银行出现严重信用风险，央行及银保监会决定自5月24日起对包商银行实行联合接管，这是20年来首例中国国内银行被接管事件。该行5000万元以上的对公存款和同业负债，将由接管组和债权人平等协商，依法保障。

央行此前并指出，将通过提供流动性支持、及时调拨充足现金、确保支付系统运行通畅等措施，保持包商银行正常经营；央行将关注中小银行流动性状况，综合运用公开市场操作等多种货币政策工具，保持银行体系流动性合理充裕，维护货币市场利率平稳运行。

上海一银行交易员同时表示，通常来看，除了季末或者年末等特殊时点，普通月份的月底由于有财政投放，而且本周到期压力不大，按惯例的话央行一般不会投放资金。“所以现在看的话，说明央行在密切监控市场，不管是时点因素造成的波动，还是突发事件（导致的波动），都在可控之中。”

中国银行间市场周三早盘资金全面向宽，主要回购利率均不同程度下行，其中隔夜利率跌幅近30基点。同业存单一级发行规模虽然尚未完全恢复到此前水平，但二级成交收益率均掉头回落；在央行今日大额逆回购投放驰援下，包商事件引发的流动性冲击担忧情绪逐步平复。

报道称，短期来看，央行依靠公开市场大量资金投放能有效帮助市场缓解流动性的局部压力；不过长期来看，市场对中小银行的信任难以完全恢复，监管层仍需疏通流动性传导渠道，竭力避免负面因素波及正常的银行机构。

中国某不愿具名的券商研究主管表示，公开市场操作很难完全对冲事件带来的影响，因为这个实际上不是流动性钱少的问题，是信心的问题，因为大家都觉得很多中小行的负债会有问题，所以会对它有一个很高的风险溢价。

该研究主管说：“那么这个时候其实给我钱，我也不一定敢去投你的存单。同业回购可能会好一点，但是你让我去投存单我就不会投了，但同业回购一旦到期不能续，那么这个对市场也就是个流动性冲击了。”

谭松珩则称，短期内公开市场操作可以帮助市场度过危机，毕竟现在的恐慌来源于不知道自己要亏多少，所以就乱砸，但等公布了各投资人所承受的亏损额后，就没什么了。“不过长期来说，对中小银行的不信任不会消退，大家之后会定价更加明确，二级债很难发，存单也难卖。”

北京一城商行资金部的交易员认为，央行现在需要继续理顺流动性的传导渠道，在公开市场操作方面更多倾向于中小机构的一级交易商，或者进一步降低小城商或者小农商等的存款准备金率等等。