渤海钢铁集团党委副书记、总经理严泽生接受审查调查

据天津市纪委监委消息，渤海钢铁集团有限公司党委副书记、总经理严泽生涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。
严泽生简历
严泽生，男，汉族，1961年10月出生，河北饶阳人，1982年9月参加工作，1985年6月加入中国共产党，研究生学历，工学博士。
1978.09—1982.09 东北工学院金属压力加工系轧钢专业学习；
1982.09—1984.09 天津市轧钢四厂助理工程师；
1984.09—1986.12 东北工学院金属压力加工专业硕士研究生；
1986.12—1993.10 天津钢管公司轧管厂干部；
1993.10—1994.04 天津钢管公司轧管厂作业长；
1994.04—1995.04 天津钢管公司轧管厂厂长助理；
1995.04—1996.05 天津钢管公司轧管厂主任工程师；
1996.05—1997.07 天津钢管公司科技部部长；
1997.07—1997.12 天津钢管公司副总工程师兼科技部部长、质量保证部部长；
1997.12—1999.05 天津钢管公司副总工程师兼轧管厂厂长；
1999.05—2000.02 天津钢管公司副总工程师兼天津钢管有限公司副总经理、总工程师；
2000.02—2001.04 天津钢管公司总工程师；
2001.04—2004.05 天津钢管有限责任公司总工程师；
2004.05—2007.11 天津钢管有限责任公司副总经理、总工程师（2001.09—2005.06在中国石油大学石油天然气工程学院油气井工程专业学习，获工学博士学
位）；
2007.11—2010.05 天津钢管集团股份有限公司党委副书记、总经理；
2010.05—2011.01 天津渤海钢铁集团有限公司党委副书记、总经理；
2011.01— 渤海钢铁集团有限公司党委副书记、总经理。
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