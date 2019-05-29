中美女主播辩论 CGTN：激动！刘欣将于明日赴约

央视外语频道CGTN知名女主播刘欣明早8点（美东时间29日晚8点）与FOX商业频道女主播翠西·里根（Trish Regan）就中美贸易等相关话题进行一场公开辩论。这将是中国主播与美国主播首次正面交锋。

据中国国际电视台官方微博消息，刘欣届时将在CGTN北京主演播室通过卫星连线的方式在翠西·里根的《黄金时间》节目里出现。

CGTN此前发布了一期由刘欣录制的《点到为止：中国不会接受一个不平等条约》。在视频中，刘欣有理有据地驳斥了翠西·里根在5月14号播出的一篇措辞强硬的评论。两人在社交媒体上的“唇枪舌剑”引发了国内外网友的围观。“史上首次！中美新闻女主播互怼！”、“福克斯女主播被央视指情绪化后约辩”更迅速成为微博的热门话题。

刘欣是CGTN《视点》（The Point with Liu Xin）栏目的主持人。2017年的第一天，《视点》和CGTN一同诞生。在此之前的六年里，刘欣曾是央视驻瑞士日内瓦的首席记者，而在那之前的十多年，她一直是CGTN的前身-CCTV英语频道-的新闻主播。她曾在对我们的独家专访里说：“加入CGTN ，对我来说是回家之旅”。

刘欣认为，和西方主流媒体相比，CGTN具有不同的意识形态，视角也不同。她说，中国作为“他者”之一，不居高临下作出评判，而是客观地观察、寻求共同点并提出建设性解决方案。

刘欣毕业于南京大学英语系。1996年，她成为第一位在伦敦赢得国际英语演讲比赛的中国学生。毕业后，刘欣加入中央电视台。她还是两个孩子的母亲。​​​​