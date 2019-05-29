分析：华为禁令让韩国又一次夹在中美之间左右为难

华为技术有限公司被美国政府列入黑名单不到一周后，有一百多位韩国政要和商界领袖参访了这家中国科技巨擘的总部以及深圳以外的豪华新园区。

据路透社报道，来自三星电子等企业的高管观看了采用华为新一代5G网络设备的高速机器人以及智慧城市模拟演示。这是韩国主办的一个论坛的活动之一，旨在让中韩之间建立起更为紧密的科技联系。但这场盛会看上去有些黯然失色，因为本月初美国决定禁止国内科技与电信企业与华为进行业务往来，并号召全球企业也照做。

对华为的讨伐，以及美中两国全面贸易战，让韩国又陷入了熟悉的困境，夹在关键的安全盟友和最大贸易伙伴之间左右为难。

全球主要科技企业已经中止向华为供应零部件及软件，多家移动运营商延后推出新的华为手机。但在韩国，企业高管及政要表示，他们认为能够替代和中国正常做生意的方案无多。

专家表示，对于韩国最大科技企业三星电子而言，美国对华为采取行动可能给该公司带来的好处，无法填补业务流失所带来的伤害。

三星可能因为华为失势而扩大智能手机及电信网络设备的市占率，自美国宣布针对华为的禁令以来，三星股价已温和上涨。贸易战扩大也可能拖慢中国芯片及智能手机屏幕竞争对手的崛起速度。

不过华为也是三星记忆体芯片的大客户之一，三星在中国也有数座工厂服务为数众多的当地客户。三星电子副会长尹富根也参加了华为的参访活动。

“他们同台角力，但也是重要伙伴，”韩国执政的民主党议员闵秉都（Min Byung-doo）在论及华为和三星时表示，他也加入了华为参访团。他说韩国企业要维持与华为间的业务关系，“没有简单的替代方案”。不过，三星不予置评。

中国是韩国最大的贸易伙伴，2018年占韩国出口的26.8%，而美国则占12%。根据韩国政府和华为的数据，去年仅华为就购买了价值107亿美元的韩国产品，约占该国对中国电子零部件出口的17%。

韩国SK海力士是全球第二大内存（记忆体）芯片制造商，华为是其最大客户。

一些专家认为，在越来越激烈的科技贸易战中，韩国将无法在中美之间独善其身。

韩国延世大学（Yonsei University）从事中国研究的教授韩硕熙（Han Suk-hee）说，“韩国不得不面对关键时刻--选择美国或中国”，“如果美国不仅要求不使用华为产品，而且还要求不得将韩国半导体出口到中国呢？政府需要为那种最坏情况做好准备”。韩硕熙担任过韩国驻上海总领事。

华盛顿曾警告盟国称，在5G网络中采用华为技术可能导致美国减少情报共享。

韩国总统办公室称，不就与美方的讨论置评。

熟悉情况的韩国政府消息人士称，没有简单的答案。“抱歉，我们不是美国，不能简单地效仿美国对中国采取的行动。”当被问到韩国是否会加入美国抵制华为的行列时，他表示：“我们不能仓促地下结论。”

唯一一家在5G网络中使用华为设备的韩国电信企业LG Uplus Corp不予置评。