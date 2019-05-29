中国社科院预计2019年中国经济增长6.4%左右

中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和社会科学文献出版社今天发布《经济蓝皮书春季号：2019年中国经济前景分析》，预计2019年中国经济增长6.4%左右，可以实现年初制定的增长目标。

据中新网报道，蓝皮书指出，虽然依旧面临产能过剩、企业利润率下滑、金融风险不断积聚等挑战，但2019年一季度中国经济各项数据明显好于预期，显示中国经济结构继续优化，供给侧改革初现成效。

社科院数量经济与技术经济研究所经济模型研究室主任娄峰分析说，当前中国经济已进入高质量发展阶段，同时也进入微幅波动阶段，随着中国经济规模和GDP基数大幅提高，数据对外部冲击的敏感性有所减弱。

与此同时，中国政府对经济调控手段逐渐成熟，宏观把控能力日臻完善。从全年来看，中国GDP增速有可能在二季度或三季度见底，然后开始小幅回升，全年呈现先降后升的发展趋势。

蓝皮书建议，中国官方应进一步深化改革，积极培育壮大经济增长新动能，努力促进形成强大国内市场，加快消费升级助推经济高质量发展；把握消费升级大趋势，克服一系列制约消费升级的瓶颈，并以消费结构变革为契机，推动产业结构转型升级。

此外，有关部门还应不断优化财政政策，促进企业效益提升和激发市场潜在活力。同时发挥稳健货币政策和宏观审慎政策的逆周期作用，坚持疏堵并举，有效防控地方政府隐性债务风险。

