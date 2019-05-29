SD存储卡协会恢复华为成员资格

虽然便携设备数据储存装置SD卡的标准制定组织SD协会（The SD Association），早前将华为从该组织的成员名单中删除，但中国媒体今天透露，华为已经回归了SD协会。

据澎湃新闻报道，SD协会的官网显示，该协会的成员名单中重新出现了“华为公司”的名字。这也意味着SD协会恢复了华为的成员资格。截至记者发稿，华为还未对恢复成员名单做出评论。

《日经亚洲评论》5月24日报道，制定无线技术标准的Wi-Fi联盟和制定SD存储卡标准的SD协会均将华为移出了会员名单。在给媒体的回复信中，该协会证实自己“正在遵守美国商务部的命令”。

华为发言人就此事表示，“在华为的智能手机上使用SD卡不会受到影响，消费者可以继续购买和使用这些产品。”

SD协会成立于2000年，松下电器、闪迪和东芝三家企业在2000年1月成立了SD协会，以一个新产业规模组织进行制定并推广记忆卡存储标准，致力于引领记忆卡技术标准的全球性标准组织。目前SD协会约有近900个企业会员参与SD标准的设计与发展。

根据华为年报披露的数据显示：华为加入了400多个标准组织、产业联盟、开源社区，担任超过400个重要职位。2018年，华为提交标准提案超过5000篇，累计提交近6万篇。

