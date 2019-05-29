专家称“人民币不能破7”是自己吓自己 应让汇率多一点弹性

中国社会科学院学部委员余永定今天表示，人民币兑美元汇率跌破7元不会出现大灾难，完全是自己吓自己，应该让人民币汇率多一点弹性。

据路透社报道，余永定在2019金融街论坛年会上发言指出，汇率是一种稳定资本流动、稳定金融跨境流动，让国际收支趋于平衡的重要调节机制，但目前中国国内对人民币汇率的浮动过于担心。

“当前维持汇率稳定的潜台词是人民币兑美元汇率不破7，7是一个重要的心理关口，”但他认为，目前宏观经济形势需要汇率要有比较大的弹性。

他直言：“现在完全是自己吓自己，人民币汇率如果由7变为7.1，中国并不会出现大问题。如果我们的贸易形势恶化了，这时需要大幅度的贬值，那敢不敢破7？如果那个时候破7，那时会产生恐慌。”

余永定指出，现在资本管制大大加强，大方向是完全正确的，外管局也做得非常不错，但由于对人民币汇率的浮动过于担心，使得资本管制方面可能有些地方做得有点过了，希望能够找到更好的平衡，让人民币汇率多一点弹性。

报道称，在余永定看来，应该利用比较自然和放松的心理去看待汇率的变动，7、7.01、7.02与6.9和6.95没有区别，对中国的经济发展应该要有信心。

中国监管官员最近亦密集发声喊话市场，表态有信心保持人民币在合理均衡水平上基本稳定。中国央行党委书记、银保监会主席郭树清上周六表示，人民币汇率短期波动是正常的，投机做空人民币必然遭受巨大损失。

央行行长易纲日前表示，对保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定充满信心，中美10年期国债利差仍处于较为舒服的区间，美联储加息可能性降低，都有利于人民币汇率稳定。