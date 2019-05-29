IEEE邮件爆出：禁止华为员工审稿

有网民今天曝料称，电气电子工程师学会（Institute of Electrical and Electronics Engineers，IEEE）发电邮要求，禁止华为员工作为旗下期刊杂志的编辑和审稿人。这意味着，未来华为相关的投稿、文章、会议赞助，以及分支协会职务，可能都会受到关联影响。

据网媒“香港01”报道，有网民今天在网上曝光了一封署名为麻省理工学院教授Eytan Modiano的电邮。电邮中表示，根据IEEE的要求，论文审稿人不得有华为相关人士，如果审稿人已有华为相关人士，则需要找其他人替代。

署名为麻省理工学院教授Eytan Modiano的电邮表示，根据IEEE的要求，论文审稿人不得有华为相关人士，如果审稿人已有华为相关人士，则需要找其他人替代。（互联网）

IEEE总部设立于美国纽约，在全球150多个国家拥有分会，并且还有35个专业学会及两个联合会。IEEE制定了全世界电子和电机还有计算机科学领域30%的文献，另外它还制定了超过900个现行工业标准。

麻省理工学院教授Eytan Modiano的电邮曝光后，更详细的电邮内容随即也被IEEE会员披露。这封电邮中写道，由于美国商务部将华为列入黑名单，IEEE做出如下声明：

1. 根据IEEE FAQ文档第12项，我们不能使用华为员工作为期刊的同行评审过程的审稿人或编辑。如果我们继续这样做，可能会产生严重的法律影响。

2. 我们可以让华为员工留在编辑委员会，只是不能处理任何档，直到该公司从商务部黑名单中删除。

3. 我们別无选择，只能遵守这些新规定，强烈建议您执行以下程序：

如果您的编辑委员会中有华为的编辑，请首先通知他们，并向他们解释情况。一旦您通知了这些编辑，请向所有编辑发送电子电邮，并告知他们不能再使用华为员工作为审稿人。

如果目前有论文被分配给华为员工，请建议他们寻找替代者。请编辑向华为审核人员解释情况。

IEEE发给成员的电邮。（微博）

报道指出，实际上多年以来，华为一直和IEEE进行合作。除了有华为员工担任学术职务，双方也有其他方面合作。例如在今年1月底，华为在深圳成功举办IEEE P2413工作组会议，推动IEEE智慧城市参考架构标准进程。

在2018年8月份，华为还与IEEEP1901.1标准工作组成员一道，共同庆祝面向智慧电网应用的中频（12 MHz以内）电力线通信（PLC）技术的标准IEEE 1901.1-2018正式发布。

同时，双方当时还宣布“将携手合作伙伴共同推动该标准的产业发展和生态建设，加速电力行业数位化转型”。

对于IEEE的此次表态，不少中国学者表示震惊。清华大学电脑科学与技术系助理研究员刘知远认为，如果一直这样对抗下去，以后全球会出现双备份的国际学术组织，学术期刊，学术会议，技术标准等等等等。

南京大学人工智慧学院院长周志华表示，IEEE本身并不是美国的组织，是注册在美国的世界性组织的；他建议，IEEE各级管理层的专家向IEEE提议，改到瑞士之类的地方注册。