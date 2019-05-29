国台办评蔡英文上台三年：恶化两岸关系

针对台湾总统蔡英文上台三年，国台办发言人安峰山今天（29日）评论，民进党拒不承认“九二共识”，单方面破坏了两岸关系发展的共同政治基础，不仅恶化了两岸关系，导致台海形势更趋复杂严峻，而且严重损害了台湾同胞的利益福祉。

据中新社报道，当天的例行新闻发布会，安峰山应询指出，2016年“5·20”以来，民进党拒不承认“九二共识”，支持和纵容各种“台独”活动，阻挠限制两岸交流合作，挟洋自重，不断抛出各种充斥“两国论”的分裂言论，肆意攻击大陆，煽动两岸敌意，升高两岸对抗。

安峰山并指出，三年来，面对台湾和“台独”势力的各种挑衅和破坏，我们毫不动摇地坚持对台工作的大政方针，坚决贯彻落实习总书记关于对台工作的重要论述，坚定坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对和扼制任何形式的“台独”分裂的图谋和行径，同时积极地贯彻以人民为中心的发展思想，秉持“两岸一家亲”的理念，努力扩大两岸民间各领域交流合作。我们持续推出了包括“31条措施”、向金门供水、制发台湾居民居住证等一系列惠台利民的政策措施，促进两岸融合发展和同胞心灵契合。

他强调，台湾前途在于国家统一，台湾同胞福祉系于民族复兴。我们将团结广大台湾同胞和我们一道克服困难，排除障碍，努力推动两岸关系和平发展，扎实推进祖国和平统一进程，这是任何人任何势力都无法阻挡的。

针对蔡英文近日声称，因大陆提出“一国两制”台湾方案，她才明确表示立场，并没有挑衅。安峰山回应，世界上只有一个中国，中国主权和领土完整从未分割、也不容分割，大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变、也不容改变。制度不同，不是统一的障碍，更不是分裂的藉口。任何企图改变大陆和台湾同属一个中国事实的言行，都是对中华民族整体利益和两岸同胞共同利益的严重挑衅。

安峰山表示，每逢岛内选举，民进党及其领导人总会利用煽动两岸敌意、升高两岸对抗、激化矛盾冲突、恶化两岸关系，采用故意冲撞的“碰瓷”手法，来挑衅和激怒大陆，以此制造恐怖、恐惧和仇恨来骗取选票，这是他们惯用的套路。但谎言和骗术总会有被拆穿、被识破的时候。回顾2008至2016年间，两岸大交流、大合作，呈现和平发展、安定祥和的繁荣景象，对比2016年民进党上台后台海形势冰封肃杀的严峻局面，孰令致之，不言自明。

安峰山说，在事实面前，民进党及其领导人还想用这种无中生有的手法和危言耸听的言论继续欺骗下去吗？