中美女主播电视辩论要点实录

中美两国贸易摩擦持续之际，来自两国媒体机构的女主播订于美东时间29日晚上8时（新加坡/北京时间今天早上8时）展开辩论。中国环球电视网主播刘欣在北京与美国福克斯商业频道主播里根通过现场连线的方式进行对话。

以下是双方对话的即时消息：（注：刘——刘欣，里——里根）

0953：与刘欣的辩论结束后，里根请美国鹰派学者白邦瑞现场进行点评。白邦瑞评价说，刘欣表现得优雅并和善（pleasant），也做好了准备阐述自己的关键论点。不过他补充说，这也是美国总统特朗普和美国谈判团队过去一年面对的问题：中方团队表现得很和善，双方最初达致了一份很好的150页长的协议，但后来中方又改变立场，以致谈判现在陷入僵局；白邦瑞也说，有必要继续施加更大的压力，并建议里根展开第二轮辩论，讨论受争议的国企补贴课题

0855：本地时间8时43分，对话结束；里根在总结时说，自己是自由贸易的支持者，也认为需要继续保持开放，这才会为中美都带来经济繁荣，达致双赢局面；她也说，相信每个国家都应该透明、公正，这方面“还有很多工作要做”，没有人想要有一场贸易战，必须仔细思考接下来的行动；刘欣也在结束语中欢迎里根继续交谈，并且来中国看看

0843：里根提出有关中国经济体系的问题，称此体系“有趣”，是一个资本主义体系，但是国家经营的，并询问刘欣是否讲解一下中国的经济体系。刘欣回应时说，这是具有中国特色的市场经济，即市场力量在资源分配中仍扮演主导角色。她说，国有企业扮演重要角色，但与此同时，实际的情况是，中国有80%雇员是被私企雇用，80%的出口是私企制造，“不是所有东西都是国家管控”；她也说，一些规模最大，“会影响到我们的生活”的企业，如互联网、5G公司都是私营的

0842：里根向刘欣提问，您会如何定义“国家资本主义（state capitalism）”？刘欣首先说，听不到里根的问题，并向里根确认她是否提出如何定义所谓的“强制技术转让”的问题，并进一步解释，里根之前一直提到“强制技术转让”，之后就转移话题；里根在这期间曾说，“强制技术转让”确实是她所提出的问题的一部分

0841：里：我觉得一些美国企业可能犯下一些错误，即愿意忽略在不久的将来需要放弃的事项；我觉得对于这个课题，一个国家需要介入，我们已经看到美国正在采取相同行动

0840：里根在谈到关税课题上，提及刘欣曾说中国要降低自身的一些关税，她对此赞赏并同意刘欣的看法，询问是否能完全废除关税；刘欣回答，这会是很好的建议，因为中美商品价格届时在彼此的市场变得更便宜，不过她也说，若要更改贸易规则，这应该是多方面得到共识的情况下进行，不仅限于中美两国之间，并称这会是一个复杂的过程

0837：里：中国是世界第二大经济体，中国何时会放弃“发展中国家”的地位，并停止向世界银行借贷？刘：我认为，有关这一课题的讨论正持续进行，有人说过中国变得那么大，为何不长大，基本上您也在节目上说过“中国，长大吧”，我想我们的确要成长，我们不要成为小矮人，一直贫穷，正在发展中，不过这取决于你如何对“发展中国家”定义；如果您看一下中国的整体大小，在整体经济体大小，我们是很大，世界第一，不过别忘了，我们的人口有14亿，是美国的三倍；所以，如果将世界第二大经济体划分开来，基本上在人均国内生产总值方面，我想应该是美国的六分之一，甚至比在欧洲的一些较为发达国家来的少；所以，您跟我说，我们该把自己放在哪一位，这是一个复杂的问题，因为正如我说的，以人均而言是少，不过整体上是很大的。我们可以做很多大事情，很多人正向我们看齐，希望我们能在世界各地做得更多；我认为，我们已经在做，我们在联合国贡献自身的力量，我们是世界最大的联合国维和团队贡献国，我们提供善款和人道支援等等，因为我们知道我们要成长，而且我要感谢您的提醒

0836：里：您提到如果要获取，您就需要对此支付一笔钱，我觉得我们身处的自由化经济世界珍惜知识产权，而且这是受到法律管制，我们应该遵守，彼此间才能获得信任，不过你的一些说法说得好

0836：里根问刘欣，如果华为能进入美国市场，但条件是需要分享自己所开发的技术，这个做法可以接受吗？刘欣回答说，如果是通过合作和相互学习，并确保为科技的知识产权付费，这是完全可以接受的。刘欣并说：“我是因为有美国老师和朋友才学习了英语，我是因为有美国的编辑才学习如何当个记者”，只要不是违法，都是可以接受的，“这才会让您变得更好”

0836：里：中国政府在2017年通过一项法律，要求科技企业与军方和政府合作，所以这不仅是个别企业获得这些技术，政府也会获得；我理解中国对华为不获准进入美国市场感到不满的心情

0836：里：让我提出关于华为的问题，因为这已经上了头条新闻……；刘：当然，我不否认（编注：刘欣在这里应该是回应里根刚才发表关于有证据证明盗取行为的言论）；里：对，正如我说的，如果要跟某人做生意，应该是建立在信任上，您也不希望有人盗取您花了几十年生产出的宝贵资料

0836：刘：这是为什么我会撰文进行反驳，因为这个模糊的声明是一点也没有益处；里：这不仅是声明，这里有多份报道，包括来自世贸的证据

0835：刘：当然，这里存在个人、公司偷窃行为，我觉得那是常见做法，可能在世界各地都在发生，美国的一些企业也针对知识产权侵权事件互相指责，但您不可以就这些事件断定美国、中国或是中国人民在偷窃

0835：刘：翠西，您应该向美国企业询问，他们是否想要在中国做生意，他们会觉得前来中国，并与中国企业合作能赚到钱；据我所知，许多美国企业在中国设立业务，而且非常有利可图，我相信绝大多数会继续在中国投资，开拓中国市场；美国总统特朗普的关税措施让这一局面复杂化，让未来稍微添加不确定性；我不否认有知识产权侵略行为、版权问题、盗版问题，甚至是商业机密盗取问题，这是需要处理的，我觉得中国政府、中国人民和我个人在此有共识，因为如果知识产权没有受到保护，任何一个国家或个人能变得更强，能独立发展，这是中国社会所明确达成的共识

0831：里：让我们关注一个重要的课题，就是知识产权课题，我们可以同意，偷取不属于您的东西是不对的，不过回顾过去的案件，来自独立机构世贸、联邦调查局等案件时，我们可以看到……（将焦点转向荧幕显示的“主要中国盗取知识产权的例子”列表）荧幕上已经显示一些案件，有证据显示，中国已经窃取巨额知识产权，总值上千亿元，那是很多钱……美国企业怎样在中国经营？

0831：里：我会强调，贸易战是有害的，对任何人都是不好的，我很想要相信，这件事情是可以解决的（刘：我同意）；现在确是艰难时刻，我发现到外头有很多说法

0830：里：您觉得中美能否达成贸易协定？刘：卫星通讯确实是较为不好，不过我相信您是问我们在贸易磋商的现况；我不知道，我没有内幕消息；据我所知，上次在美国的磋商进展不是很好，双方正考虑下一步该怎么走，不过中国政府已经表明立场，即除非美国尊重对待中国政府与代表团，并不从外部施加压力的情况下展开磋商，进而产生具有成果的协定，否则双方可能要持续面对问题

0830：刘：我必须更正一下，我不是共产党员，这是有记录的，我不代表中国共产党发言，只代表个人，一位在CGTN工作的记者

0830：里：欢迎刘欣，很荣幸能邀请到您；刘：感谢翠西（里根）的邀请，这对我而言这是一个很好的机会，是史无前例的，我无法想象自己会有机会与您及许多美国观众沟通

0827：里：我的嘉宾是中国共产党的一部分，但没问题，我欢迎在节目上以不同角度发表看法

0827：里：能听听从一个非常不同的角度出发的意见，确实是独特的机会，中美贸易磋商陷入僵局之际，能理解中国共产党在贸易课题和对美国的看法是有益的

0823：8时21分，中美主播对话正式开始

0815：央视：刘欣：“开场白没有特别准备，跟着感觉走”

0807：央视：CGTN与福克斯商业频道最新商定，连线对话时间暂定北京时间早上8时20分开始

0805：央视：演播室已准备好，刘欣步入演播室

0800：里根主持的美国福克斯节目开始，里根预报她将与人在北京的刘欣进行辩论

背景资料：

这场辩论起源于美国福克斯商业频道（FOX Business）主播里根（Trish Regan）主持的时政节目。

福克斯商业频道网站本月14日发布在她的节目上谈及美中贸易摩擦的报道。里根说，美国在贸易摩擦事件上占上风，中国向美国购买的商品数量比美国购买中国商品数量多。她说，如果美国停止购买中国商品，中国就会停止赚钱，并称“这是我们的武器，而且是特朗普总统不怕使用的武器”。

里根的言论引起太平洋对岸的中国英语媒体中国环球电视网（CGTN）主播刘欣的注意。据CGTN网站22日发布的消息，刘欣对里根的言论做出反驳，说里根对美国的“受害者”身份深信不疑且义愤填膺，“双眼几乎喷出怒火”。

两人随后在推特上你来我往。里根23日向中国“国营电视台”提议就贸易课题来个“真诚”的辩论。刘欣最终接受里根的辩论邀请，两人也敲定美东时间29日晚上8时在里根的节目上展开辩论。

这场辩论引起了《环球日报》、《新民晚报》在内的中国媒体和官员的瞩目。据“外交部发言人办公室”微信公众号的消息，中国外交部发言人陆慷前天（28日）也在例行记者会上回答主播辩论有关的询问时，称赞这场辩论“挺好的”，并说他和大家一样很关心，希望大家都看一看。

刘欣的微博资料显示，刘欣是CGTN《欣视点》栏目主持人、央视原驻联合国欧洲总部记者、首个全国大学生英语演讲比赛冠军，以及首位获得国际英语演讲比赛冠军的中国人。澎湃新闻网站报道，刘欣1996年在大学时期曾赴伦敦参加世界英语联合会组织的演讲赛，以《镜子和我》摘得当年冠军，并附上了刘欣的演讲片段。

里根则在社媒提到，她育有三个孩子，目前是福克斯商业频道《翠西•里根黄金时段（Trish Regan Primetime）》主持人。