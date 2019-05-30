孙小果案仅抓"苍蝇"而无"老虎" 官媒：疑云未散

孙小果案近日成为舆论关注焦点，官方公布调查结果，称该案无“高干家庭背景”。对此，中国官媒人民网昨晚发表评论认为，舆论透露出的失望和怀疑，让舆情进入新的阶段。

人民网的评论指出，网民的态度可以理解。孙小果出身于一个普通家庭，在当时的昆明也就算个中等层级，怎么就成了恶名远播黑社会老大，被贴上“衙内”的标签？为什么在云南高院二审维持死刑原判后，他还能活下来？这背后还有没有不为人知的关系勾兑与利益输送？还有什么样的细节尚待调查？萦绕在公众头上挥之不去的疑云，恐怕只有等到调查终结结果公布才可能消散。

评论认为，孙小果案印证了“苍蝇”的危害性。它对法治的伤害，更直接，更广泛，更深远，对人心的冲击，也更具有切肤之感。执着地追问“老虎”是谁，很重要。切实预防和管控法治流水线上每一个可能掉链子的环节，更重要。

评论指出，尽管官方通报了相关细节，但舆论对于只抓了一些“苍蝇”级别的涉案人，显然不愿照单全收。“苍蝇”飞在人们身边，它们营营着追腥逐臭，更容易直接触发“塔西佗效应”，导致“你说我不信”、“越说越不信”的群体效应，在网络新型熟人社会蔓延。公众心理的抵触，舆论信任的消弥，必将让公权力对公众的影响力衰减。这比孙小果案的事实是什么更加让人怵目惊心。