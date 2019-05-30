普京：中国是欧亚经济联盟的战略伙伴

据新华社报道，俄罗斯总统普京29日表示，中国是欧亚经济联盟的战略伙伴，欧亚经济联盟建设应与“丝绸之路经济带”建设对接好。

据俄媒体29日报道，欧亚经济联盟的最高权力机构欧亚经济委员会最高理事会当天在哈萨克斯坦首都努尔苏丹举行会议，此次会议正值欧亚经济联盟成立5周年。

普京在会议期间说，未来几月，欧亚经济联盟与中国的经贸合作协定将会生效，成为双方在各领域进行互利合作的坚实基础。

普京表示，欧亚经济联盟与第三方国家贸易增速较快。2018年，欧亚经济联盟与第三方国家贸易增长18.8%，总额超过7500亿美元。欧亚经济联盟成员国之间的内部贸易额增长9.2%，总额达到600亿美元。欧亚经济联盟对外贸易比成员国之间贸易增长更快，说明此联盟没有妨碍成员国发展各国经济和与其他国家的沟通。

欧亚经济联盟成立于2015年，成员国包括俄罗斯、哈萨克斯坦、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和亚美尼亚。联盟的目标是在2025年前实现联盟内部商品、服务、资本和劳动力自由流动，并推行协调一致的经济政策。

2018年5月，中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定。该协定是中国与欧亚经济联盟在经贸方面首次达成的重要制度性安排，标志着中国与该联盟及其成员国经贸合作从项目带动进入制度引领的新阶段。