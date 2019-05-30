报告：华为成俄罗斯B2B市场最活跃中国供应商

俄罗斯B2B-Center公司的研究报告中指出，华为成为俄罗斯B2B市场参加电子竞标活动的中国公司中最活跃的设备供应商。

据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯最大的企业网络采购平台B2B-Center对中国供应商在俄罗斯B2B市场的活动进行了研究。根据该平台的数据，有1960家中国公司参加俄罗斯发包人电子商务采购活动，中国各大集团企业占据供货商名单的前50位。

华为公司最近6年来参加了550场俄罗斯大型通信公司发起的设备供应竞标活动。

海华集团处于第二位，在203起采购中提供了报价。濮耐股份、海尔和亨鑫科技也进入前5名。

机械制造和发电设备（特变电工）、建筑和特种设备（江淮汽车、徐工集团、柳工集团、中联重科、三一集团）、商务汽车（东风集团）制造商，以及石油天然气领域（中石化集团）、电信（中国电信集团）和冶金（武钢集团）供应商在俄罗斯B2B市场也很活跃。

B2B-Center成立于2002年，俄罗斯原子能国家集团、伏尔加汽车制造厂、俄罗斯电网公司、俄罗斯铝业联合公司、梅切尔矿山冶金公司（Mechel）、鞑靼石油公司等大型企业在这个平台上进行采购活动。