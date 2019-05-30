南阳市政府致信科技工作者：创新从来都是九死一生

《南阳日报》今天（30日）在头版刊发《中共南阳市委 南阳市人民政府致全市广大科技工作者的慰问信》。信中提到，“创新从来都是九死一生”，不会一帆风顺，必须勇于闯关夺隘。

据南阳网消息，当天是“全国科技工作者日”。慰问信提到，创新引领发展，科技赢得未来。当前，南阳正处在转型跨越、爬坡过坎的关键阶段，比以往任何时候都更加需要发挥科技创新的支撑引领作用。

信中指出，“创新从来都是九死一生”，不会一帆风顺，必须勇于闯关夺隘。今后，市委、市政府将把科技创新和人才工作摆在更加突出的位置，支持各级科协组织更好地发挥职能作用，为科技工作者搭建平台、做好服务，弘扬科学精神，普及科学知识，推动科技创新。

慰问信提出，南阳全市上下要更加注重强化企业的创新主体作用，更加注重提升企业的自主创新能力，更加注重加快科技成果转化，更加注重发挥创新激励经济增长的乘数效应，在全社会积极营造鼓励大胆创新、勇于创新、包容创新的良好氛围，让创新活力在南阳充分迸发，让创新创业在南阳蔚然成风。

近日，青年汽车掌门庞青年在河南南阳推进的“水氢汽车”项目，引发广泛关注。也让“车载水解制氢”这一多年前即已被产业界放弃的技术，重回公众视野。