赖清德炮轰中执会 推翻初选办法开“恶例”

民进党中执会昨天（29日）无经表决共识通过总统初选方案，台湾行政院前院长赖清德昨晚在面簿（Facebook）发文表示，中执会通过了民进党创党以来不曾有过的恶例，粗暴的推翻已经公告生效的初选办法，对中执会的结果表达强烈遗憾。

据台湾《自由时报》报道，中执会昨天通过嘉义县长翁章梁等24人提案，修正民调办法，总统初选民调家户及手机民调各半，三方对比式民调纳国民党韩国瑜及台北市长柯文哲，6月10日至14日执行民调。

赖清德面簿发文表示，被修改的不是“办法”而是“民主”，被伤害的不是“初选” 而是“民进党”。

赖清德表示，当天下午的中执会，通过了民进党创党以来不曾有过的恶例。粗暴的推翻已经公告生效的初选办法。更有中执委直指卓荣泰主席要为3月份通过的初选办法道歉负责，他要为卓主席抱屈。

赖清德说，因为，被修改的总统初选办法的通过、公告，也是当天出席会议的同志所通过、追认生效的办法，何以将矛头单指主席一人负责？

赖清德表示，民进党中执会的决议，并不是共识决，因为代表他的林俊宪委员已明确表达反对违反民主的强势修改，但很遗憾的，不敌多数，对中执会通过了民进党创党以来不曾有过的恶例，粗暴推翻已经公告生效的初选办法，表达强烈遗憾。